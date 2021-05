Durante la riunione degli azionisti della Walt Disney Company lo scorso Dicembre il Presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di Marvel Entertainment Kevin Feige ha annunciato ufficialmente Secret Invasion, per la piattaforma di streaming Disney+, la Serie TV ha tra i suoi per protagonisti Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Talos (Ben Mendelsohn) ispirato all’omonima miniserie a fumetti della Marvel Comics scritta da Brian Michael Bendis.

Il Cast di Secret Invasion continua a formarsi!

Stando a quanto riportato da Deadline, Christopher McDonald è stato scelto per un ruolo in Secret Invasion. Il pubblico conosce meglio l’attore nei panni di Shoot McGavin nella commedia del 1996 ‘Un tipo imprevedile’ con Adam Sandler.

I dettagli sul ruolo di McDonald sono ancora ignoti, ma la giornalista di Deadline Nellie Andreeva, dice che sente che potrebbe essere sostanziale:

“Ho sentito che si tratta di un personaggio di nuova creazione che potrebbe passare al più grande MCU, inclusa la comparsa in Film e altre serie limitate Disney +.”

È difficile indovinare quale ruolo interpreterà Christopher McDonald in Secret Invasion, ma è stato così per ogni attore del cast entrato a far parte di questo progetto che non sia Samuel Jackson o Ben Mendelsohn.

I Marvel Studios ancora non hanno commentato questo annuncio.

Secret Invasion – Trama e Cast

Negli eventi narrati nel Marvel Cinematic Universe, il mondo post-Endgame è praticamente indifeso, non ha più un vero e proprio team solido come gli Avengers.

Capitan America è anziano, Iron Man e Vedova Nera sono morti, Thor è in viaggio con i Guardiani della Galassia, Hulk è parzialmente fuori uso e Occhio di Falco ha i suoi problemi da affrontare. Questo sarebbe il momento perfetto per gli Skrull per uscire allo scoperto e colpire, ora che il Mondo non ha più delle solide difese.