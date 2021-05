My Hero One’s Justice 2 – arrivano Gentle & La Brava e il nuovo season pass

My Hero One’s Justice 2 arricchisce il proprio roster con l’arrivo del duo Gentle & La Brava, disponibile da oggi Giovedì 27 Maggio 2021 e giocabile come un unico personaggio.

Gentle & La Brava sono il quinto personaggio DLC del gioco; ogni personaggio è disponibile come parte del Season Pass o può essere acquistato individualmente.

Sempre da oggi è acquistabile anche il Costume Pack Celebration Wear Set.

Bandai Namco Entertainment ha infine annunciato che questa Estate arriverà un nuovo Season Pass.

In apertura il trailer di lancio.

A proposito di My Hero One’s Justice 2

Basato sulla trasposizione animata dello shonen manga My Hero Academia di Kohei Horikoshi, My Hero One’s Justice 2 è disponibile dal 13 Marzo 2020 per PC, Sony PlayStation 4, Nintendo Switch e Microsoft Xbox One.

Bandai Namco Entertainment presenta così il gioco:

Attraversa la storia dell’anime e vivi battaglie memorabili e scene divenute iconiche. Riprendi l’avventura dopo la fine di MY HERO ONE’S JUSTICE e scopri cosa è accaduto a Deku e alla classe della U.A. Il roster di MY HERO ONE’S JUSTICE è tornato e insieme a loro ci sono nuovi personaggi della serie. Insieme ai nuovi personaggi giocabili, crea il team dei tuoi sogni con l’eroe o il cattivo che preferisci. Combatti, metti insieme combo speciali e prova i Quirk per mettere al tappeto i tuoi avversari! Carratteristiche chiave Basato sul famoso anime con protagonisti i personaggi più amati dai fan come Deku, All Might e Shigaraki. Affronta le memorabili scene tratte dall’anime. Sfrutta I fantastici quirk dei tuoi personaggi preferiti. Costruisci la squadra dei tuoi sogni con i nuovi personaggi giocabili.

My Hero Academia – il manga

My Hero Academia è in corso di serializzazione sulle pagine del settimanale Weekly Shonen Jump edito da Shueisha dal 7 Luglio 2014.

Con il capitolo 306, pubblicato lo scorso Marzo, la serie è entrato nell’arco narrativo finale; l’autore ha recentemente parlato proprio della conclusione della sua opera.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 30 volumi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato in Giappone il 2 Aprile scorso.

Il volume 31 è previsto per questa Estate.

In Italia è in corso di pubblicazione per Edizioni Star Comics.

Acquista il videogioco per PlayStation 4