Cobra Kai 4 – Netflix annuncia il ritorno di Terry Silver

La quarta stagione di Cobra Kai, la web serie originale basata sui personaggi della saga cinematografica The Karate Kid, vedrà il ritorno di Terry Silver.

Il villain di The Karate Kid III interpretato da Thomas Ian Griffith prenderà parte alla serie Netflix, come annunciato attraverso il teaser video ufficiale che possiamo guardare in apertura.

Abbi pazienza… si sta organizzando. Terry Silver ritorna al dojo per la quarta stagione di Cobra Kai.

La stagione 4 arriverà in esclusiva streaming su Netflix entro la fine del 2021 come reso recentemente noto da Ted Sarandos — co-CEO e Chief Content Officer del servizio di video on demand in abbonamento.

Le riprese si sono recentemente concluse e William Zabka (Johnny Lawrence) lo ha comunicato attraverso Instagram.

A proposito di Cobra Kai

Creata da Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald e diffusa a partire dal 2018 su YouTube, la serie Cobra Kai passa a Netflix nel 2020 che la doppia in Italiano

Le prime tre stagioni si compongono di 10 episodi ciascuna: la prima è uscita il 2 Maggio 2018 su YouTube Red e il 18 Giugno 2018 in Italia su YouTube Premium, la seconda il 24 Aprile 2019, mentre la terza il 1 Gennaio 2021 su Netflix.

Le prime due stagioni sono arrivate su Netflix con il doppiaggio in Italiano il 28 Agosto 2020.

Il cast include William Zabka (Johnny Lawrence), Ralph Macchio (Daniel LaRusso), Xolo Maridueña (Miguel Diaz), Mary Mouser (Samantha “Sam” LaRusso), Tanner Buchanan (Robby Keene), Martin Kove (John Kreese), Jacob Bertrand (Eli “Falco” Moskowitz), Courtney Henggeler (Amanda LaRusso), Nichole Brown (Aisha Robinson), Gianni Decenzo (Demitri) e Peyton List (Tory Nichols).

Netflix descrive così la serie:

Decenni dopo il torneo che ha cambiato le loro vite, la rivalità tra Johnny e Daniel si riaccende in questo sequel della saga di “Karate Kid”. Johnny continua a ricostruirsi la vita, ma una vecchia conoscenza potrebbe sconvolgergli il futuro. Daniel apre uno studio di Miyagi-Do per fare concorrenza a Cobra Kai.

Gli autori non hanno escluso la possibilità di realizzare spin-off della serie.

Un fumetto basato sulla serie uscirà per Magic Press Edizioni a Giugno.

Acquista subito il fumetto