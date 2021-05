Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Durante un’intervista con Cinemablend, il co-sceneggiatore del primo capitolo C. Robert Cargill ha spiegato perché i Marvel Studios e Derrickson non hanno trovato un accordo anche per per Doctor Strange: In The Multiverse of Madness:

“C’erano differenze creative. Scott Derrickson voleva fare un Film e la Marvel voleva farne un altro”.

Nello stesso momento in cui era in corso lo sviluppo del sequel di Doctor Strange, sia Cargill che Derrickson stavano lavorando alla sceneggiatura di un film intitolato ‘The Black Phone’, un Film che in realtà sarebbe diventato il prossimo Film di Scott Derrickson, che uscirà nel Gennaio 2022. Era un Film di cui Derrickson era molto orgoglioso, con Cargill che ricordava il regista che diceva “Dev’essere il mio Film, devo farlo”.

Quindi si è seduto lì e ha detto, ‘Beh, me**a, ho questa fantastica sceneggiatura che ho scritto con Cargill, e ne sono davvero orgoglioso.’ In realtà stavamo per uscire con altri registi per ‘The Black Phone’ , e Scott mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Amico, devo fare questo film. Deve essere il mio film, devo farlo. Ti dispiace aspettare fino a quando avrò finito con Doctor Strange 2′. E lui voleva davvero portare anche me su Strange . Ma nel caso in cui non fosse successo, era come, “Ti dispiace aspettare?” E ho pensato, ‘Sai una cosa, se ti senti così appassionatamente al riguardo. Aspetterò un paio d’anni per fare questo film.’ “

Anche se Derrickson non è più il regista di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, rimarrà comunque come Produttore Esecutivo.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

