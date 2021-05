Loki, è uno degli show più attesi da tutti i fan, la serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

I Marvel Studios, in vista dell’imminente messa in onda della Serie TV, nelle ultime ore hanno pubblicato online sui loro Canali Social, 4 nuovi character poster, che mostrano Mobius di Owen Wilson, il giudice Renslayer di Gugu Mbatha-Raw, Hunter B-15 di Wunmi Mosaku e Loki in persona interpretato da Tom Hiddleston.

I Character Poster li potete vedere di seguito:

L’Hunter B-15 di Wunmi Mosaku terrà d’occhio Loki durante diverse missioni per proteggere la linea temporale insieme alla TVA.

Il giudice Renslayer di Gugu Mbatha-Raw farà di tutto per difendere sia la linea temporale che la TVA durante Loki.

Tom Hiddleston sembra pronto a difendere la timeline in questo nuovo poster per la serie di Loki.

Mobius di Owen Wilson sembra pronto a collaborare con il Dio degli Inganni in questo ultimo poster.

Loki – ultimi aggiornamenti

Ricordiamo che Loki è ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

Poche settimane fa i Marvel Studios hanno comunicato un cambio di programmazione dello show. Infatti inizialmente la Serie TV sul ‘Dio degli Inganni’ doveva uscire ogni Venerdì a partire dall’11 Giugno, invece adesso il sito di streaming Disney+ ha deciso di anticipare i nuovi episodi al Mercoledì della stessa settimana, e cioè la serie uscirà il 9 Giugno, con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto era stato previsto.

