Le novità anime su Prime Video a Giugno 2021, come comunicato dal servizio video di Amazon, includono la terza stagione di Bleach e la “serie zero” di Lupin III — ovvero La Donna Chiamata Fujiko Mine.

Di seguito i dettagli.

Le novità anime su Prime Video a Giugno 2021 – La donna chiamata Fujiko Mine

Dal 15 Giugno Lupin III – La Donna Chiamata Fujiko Mine sarà disponibile per gli abbonati al servizio Prime di Amazon.

Due giorni più tardi arriverà nei negozi specializzati l’edizione home video di Anime Factory e Yamato Video:

Lupin the Third – La donna chiamata Fujiko Mine La Serie Completa Anime Factory presenta per la prima volta l’edizione completa dell’inedita serie che ha rilanciato il mito di Lupin III, portando al grande pubblico lo stile aspro e sensuale del manga originale di Monkey Punch. I 13 episodi sono raccolti in un unico box da collezione, comprendente un booklet a colori di 24 pagine, e sono impreziositi da sottotitoli con una nuova traduzione dal giapponese. La serie “zero” di Lupin che ci mostra come tutto ha avuto inizio, focalizzandosi sul punto di vista di Fujiko Mine e mostrandone il misterioso passato. Il primo incontro/scontro con Lupin III, seguito dall’incrociarsi dei destini con Daisuke Jigen e Goemon Ishikawa, suoi futuri soci insieme a Lupin, e l’ispettore Koichi Zenigata.

Prodotta da TMS Entertainment, Lupin III La Donna Chiamata Fujiko Mine è diretta da Sayo Yamamoto (Michiko e Hatchin) su sceneggiatura di Mari Okada (anohana, Maquia).

La caratterizzazione grafica dei personaggi e la direzione dell’animazione è curata da Takeshi Koike — responsabile anche della trilogia composta dai film La Lapide di Daisuke Jigen, Il Sangue di Goemon e La Menzogna di Fujiko Mine (già disponibili su Pime Video).

La serie si compone di 13 episodi andati in onda in Giappone tra l’Aprile e il Luglio del 2012; in Italia è stata trasmessa per la prima volta tra Maggio e Giugno 2014 su Italia 2.

Ricordiamo che è stata appena annunciata la sesta serie di Lupin; QUI tutti i dettagli.

Le novità anime su Prime Video a Giugno 2021 – Bleach Stagione 3

La terza stagione della serie anime basata sul manga Bleach di Tite Kubo sarà invece disponibile, per la prima volta in Italiano, dal 28 Giugno.

Amazon ha pubblicato la prima stagione di Bleach doppiata in Italiano su Prime Video il 26 Aprile 2021 in collaborazione con Dynit; la seconda è arrivata il 24 Maggio.

La prima stagione si compone di 20 episodi, la seconda di 21; al momento sono previste cinque stagioni, che usciranno con periodicità mensile.

