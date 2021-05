What If…?, sarà la prima serie animata prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+. La serie, sarà ispirata all’omonima serie a fumetti pubblicata dalla Marvel Comics, e vedrà il ritorno di molti degli attori presenti all’interno del Marvel Cinematic Universe in qualità di doppiatori e esplorerà scenari del tutto inediti e alternativi agli eventi dei Film.

Mentre i fan aspettano di scoprire per quale giorno di Agosto avranno bisogno di salvare la data per l’uscita della serie, possono trovare conforto sicuramente guardando quattro nuovissime immagini in HD rilasciate dalla Disney dall’imminente avventura del Marvel Cinematic Universe.

Potete guardare le immagini di seguito:

Non ci resta che aspettare solo l’annuncio ufficiale della data di rilascio della serie animata!

Cosa succederebbe all’Universo Marvel se alcuni momenti chiave della sua storia non fossero avvenuti nello stesso modo? Risponde a questa domanda la serie animata Marvel What If, in arrivo su Disney+. Infatti ogni puntata di questo show si focalizzerà su un personaggio diverso dell’MCU, svelando cosa sarebbe successo se… In particolare la trama rivela che il protagonista sarà The Watcher, che narra anche la serie, ovvero un alieno che osserva gli eventi di tutto l’universo.

Molti degli attori come detto ritorneranno nel ruolo di doppiatori a prestare la loro voce ai loro personaggi. E tra questi vi troviamo:

Hayley Atwell (Peggy Carter e Captain America); Chadwick Boseman (T’Challa / Black Panther e Star-Lord); Josh Brolin (Thanos); Dominic Cooper (Howard Stark); Michael Douglas (Hank Pym);Karen Gillan (Nebula); Jeff Goldblum (Granmaestro); Sean Gunn (Kraglin); Chris Hemsworth (Thor); Tom Hiddleston (Loki); Djimon Hounsou (Korath); Samuel L. Jackson (Nick Fury); Toby Jones (Arnim Zola); Michael B. Jordan (Erik Killmonger / Black Panther); Neal McDonough (Dum Dum Dugan); Natalie Portman (Jane Foster); Jeremy Renner (Clint Barton / Occhio di Falco); Michael Rooker (Yondu); Paul Rudd (Scott Lang / Ant-Man); Mark Ruffalo (Bruce Banner / Hulk); Sebastian Stan (James “Bucky” Barnes); Taika Waititi.

