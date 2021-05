In The Batman l’attore protagonista Robert Pattinson indosserà una nuova Batsuit, come abbiamo avuto modo di vedere nel primo trailer dell’atteso film di Matt Reeves.

Grazie alla nuova statua annunciata da Prime 1 Studio possiamo dare uno sguardo più da vicino al costume e ad alcuni dei suoi dettagli:

Prime 1 Studio revealed a Robert Pattinson Batman statue during their latest showcase pic.twitter.com/XbLAw2Ho9m — Batman Shots 📸 (@BatmanShots_) May 22, 2021

A proposito di The Batman

The Batman è diretto da Matt Reeves, che ricopre anche il ruolo di sceneggiatore insieme a Mattson Tomlin e di produttore insieme a Dylan Clark (Il pianeta delle scimmie).

Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi.

Il cast include Robert Pattinson (Bruce Wayne – Batman), Paul Dano (Edward Nashton – Enigmista), John Turturro (Carmine Falcone), Zoe Kravitz (Selina Kyle – Catwoman), Colin Farrell (Oswald Cobblepot – Il Pinguino), Andy Serkis (Alfred), Jeffrey Wright (Jim Gordon), Peter Sarsgaard (il Procuratore Distrettuale di Gotham Gil Colson), Jayme Lawson (la candidata sindaco Bella Reál) e Barry Keoghan (Stanley Merkel).

Le riprese principali sono iniziate a Gennaio 2020, sono state quindi fermate a Marzo e poi riprese a Settembre; si sono fermate di nuovo dopo che Pattinson è risultato positivo al COVID-19 e sono riprese fino al completamento avvenuto il 13 Marzo 2021.

Uscirà il 4 Marzo 2022 al cinema.

The Batman e il DCEU

The Batman racconta una storia dai toni noir e investigativi ambientata nel secondo anno di attività di Bruce Wayne come Batman, si svolge su una terra diversa rispetto a Justice League dove abbiamo il Batman di Ben Affleck.

Il film sarà ambientato sulla terra alternativa Terra-2 (Earth-2) e sarà separato dal resto del DCEU, a differenza degli altri film e serie derivate in sviluppo che condivideranno lo stesso universo il cui status quo sarà definito da The Flash.

Il film di Reeves godrebbe quindi di un proprio microcosmo narrativo, che comprende la serie tv spin-off Gotham PD.

Reeves, inoltre, è tra i produttori della nuova serie animata Batman: Caped Crusader di HBO Max e Cartoon Network.

The Batman e i prossimi film DC

Tra i prossimi film basati sui personaggi dei fumetti DC Comics troviamo The Batman, The Suicide Squad, The Flash, Aquaman 2, Black Adam, Shazam! Fury of the Gods, Batgirl, Static Shock e Wonder Woman 3.

Non mancano le novità sul fronte seriale: su HBO Max andranno Gotham PD, spin-off di The Batman, e Peacemaker, spin-off di The Suicide Squad.

A differenza dei film Warner Bros. del 2021, in uscita in contemporanea nei cinema americani e in streaming su HBO Max, molti di quei film dovrebbero uscire esclusivamente nei cinema.

Ricordiamo che è stato recentemente annunciata l’edizione 2021 dell’evento globale digitale DC FanDome, dove verranno svelate le ultime novità sui progetti DC in cantiere.

