Highlander, il celebre franchise cine-televisivo ideato da Gregory Widen negli Anni 80, godrà di un reboot prodotto da Lionsgate.

Diretto da Chad Stahelski (John Wick), regista della prossima trasposizione di Ghost of Tsushima, su sceneggiatura di Kerry Williamson, il reboot sembra aver trovato in Henry Cavill (L’Uomo d’Acciaio, The Witcher) il proprio protagonista.

Cavill ha commentato così la notizia diffusa da Deadline in esclusiva:

Notizia molto entusiasmante oggi! Sono un fan di Highlander sin da ragazzo. Dai film degli Anni 80, alla serie tv con un attore che assomigliava sorprendentemente a uno dei miei fratelli. Non essendo timido con le spade e avendo un regista di talento come Chad Stahelski alla guida, questa è un’occasione come nessun’altra. Esplorando in profondità la narrazione del franchise con tutti gli strumenti a nostra disposizione, diventerà un’avventura che io (e speriamo anche tutti voi) non dimenticherete mai.

Highlander e Henry Cavill

La saga di Highlander si compone di quattro film cinematografici, un film per la tv, due serie tv live action, una serie animata, un film anime, una serie animata in flash, romanzi originali e fumetti.

Stando ad una antica leggenda, fin dall’antichità vivono alcuni immortali nel mondo, destinati a vivere per sempre, condannati a lottare nei secoli fino a che soltanto uno sopravviverà. New York, anno 1986, ce n’è uno: è Connor MacLeod, uno scozzese che nel 1536, rampollo di una nobile famiglia di un clan di Highlander, lottò contro Kurgan, feroce capo di un clan rivale, uscendone gravemente ferito. Sarà un nobile spagnolo (immortale anch’esso) a svelargli che sia lui che Kurgan sono della razza che sfida il tempo, destinati tutti, nei secoli a venire, a lottare tra loro, fino alla “Grande Adunanza” dei rarissimi superstiti.

Henry Cavill è al momento impegnato con la seconda stagione di The Witcher e la seconda di Enola Holmes, entrambe per Netflix.

