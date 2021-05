Evangelion al cinema – le nuove date

Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion nelle sale italiane.

Evangelion sarà protagonista di una tre giorni al cinema, recuperando così l’atteso appuntamento nelle sale del nostro Paese rinviato causa emergenza sanitaria.

Evangelion Death (True)2 e The End of Evangelion arriveranno finalmente al cinema il 28, 29 e 30 Giugno con il doppiaggio Dynit.

Di seguito tutti i dettagli dal comunicato stampa ufficiale.

Evangelion – i film degli Anni 90 al cinema

Dall’acclamato regista che con NEON GENESIS EVANGELION ha sbaragliato il box office ridefinendo il genere mecha

ARRIVA AL CINEMA L’APPUNTAMENTO PIÙ ATTESO DEI FAN DEGLI ANIME, UN CULT DELL’ANIMAZIONE GIAPPONESE

EVANGELION: DEATH (TRUE)2/THE END OF EVANGELION

Un evento speciale con il doppiaggio “Made by Dynit” per la prima reunion dei fan degli anime alla riapertura della stagione cinematografica i due film cult di Hideaki Anno saranno nelle sale italiane solo il 28, 29, 30 giugno per un unico evento

Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più acclamati e influenti di tutti i tempi: un vero cult dell’animazione giapponese, vincitore di numerosi premi e riconoscimenti.

Ora EVANGELION: DEATH (TRUE)2/THE END OF EVANGELION, i due film cinematografici che riprendono e concludono la storia della serie televisiva, arrivano al cinema in un evento unico con il doppiaggio “Made by Dynit” originale grazie a Nexo Digital e Dynit: l’appuntamento per tutti i fan è solo il 28, 29 e 30 giugno nelle sale italiane per festeggiare la reunion dei seguaci della serie.

La storia ci porta nel cuore della battaglia agli Angeli, che procede di pari passo con la crescita interiore di Shinji, un percorso emotivo coadiuvato dall’incontro del ragazzo con la signorina Misato Katsuragi, la silenziosa Rei Ayanami e Asuka, la sfrontata Third Children.

Nel frattempo, il piano della Seele prende corpo e il quartiere generale della Nerv finisce sotto attacco.

Mentre Asuka combatte contro la Serie degli Eva, Misato tenta di salvare Shinji dall’attacco dei militari.

Gendo decide di avviare l’unione fra Adam e Lilith prendendo con sé Rei, ma viene fermato dalla stessa ragazza.

Ha così inizio il Third Impact, volto a portare a compimento il Progetto per il Perfezionamento dell’Uomo.

C’è ancora speranza che gli esseri viventi possano ricreare le proprie identità singole? Un anime caratterizzato da riflessioni religiose e cabalistiche e da una profonda introspezione psicologica di tutti i personaggi.

La Stagione degli Anime al Cinema è un progetto esclusivo di Nexo Digital distribuito in collaborazione con Dynit e col sostegno dei media partner Radio DEEJAY, MYmovies.it, Lucca Comics & Games e VVVVID.

Staff

Original Work/Project Creator: Hideaki ANNO

Supervising Director: Hideaki ANNO

Screenplay: Hideaki ANNO

Character Design: Yoshiyuki SADAMOTO

Music: Shiro SAGISU

Animation Production: Project Eva.

©1997 khara/Project EVA.

Acquista Evangelion 3.33 – You Can (Not) Redo