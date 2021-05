Flashbook Edizioni – le novità manga di Luglio 2021

Flashbook Edizioni ha presentato le novità manga in arrivo a Luglio attraverso le pagine del numero di Maggio del catalogo Manicomix.

Tra queste si segnala il debutto del manga josei Ikoku Nikki – Journal with witch di Tomoko Yamashita.

IKOKU NIKKI – JOURNAL WITH WITCH 1

di Tomoko Yamashita

€ 5,90

Takumi Asa all’età di 15 anni perde entrambi i genitori e viene accolta in casa da una zia scrittrice, Takumi Makio.

La donna non sembra essere il massimo della simpatia, dura e schietta, le dice subito che non sa se potrà mai volerle bene, ma vivere con lei è sempre meglio che essere

trasferita da un parente all’altro.

Makio in verità non è mai stata in buoni rapporti con la madre anzi detestava la sorella.

Non se ne conoscono i motivi, ma proprio a causa di questi sentimenti ci sarà un muro invisibile tra lei e la nipote.

Una coabitazione difficile per entrambe, ma forse con il tempo…