Nel 2016, la scelta dei Marvel Studios di ingaggiare Tilda Swinton nel ruolo dell’Antico in Doctor Strange non era stata accolta positivamente dai fan dei fumetti. L’intenzione era quella di volersi allontanare il più possibile dallo stereotipo del vecchio saggio di origine asiatica, la compagnia venne accusata di whitewhashing, termine con il quale si descrive la tendenza Hollywoodiana a “sbiancare” l’etnia di determinati personaggi ingaggiando attori caucasici e occidentali per rendere un prodotto più appetibile al grande pubblico.

Durante un’intervista via Zoom con Men’s Health, il presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di tutta la Marvel Kevin Feige ha riflettuto sulle accuse di whitewhashing riguardo il casting di Tilda Swinton, spiegando che ai tempi lo studio non riuscì a trovare alternative per modernizzare il personaggio evitando di ricadere nello stereotipo razziale:

“Pensavamo di essere così intelligenti e all’avanguardia. Non faremo il cliché dell’uomo asiatico vecchio, saggio e avvizzito. Ma è stato un campanello d’allarme per dire: ‘Bene, aspetta un minuto, c’è un altro modo per capirlo? C’è un altro modo per non cadere nel cliché e scegliere un attore asiatico?’ E la risposta a questo, ovviamente, è sì”.

Il produttore ha sottolineato che la compagnia ha una lunga lista di “grandi personaggi che potrebbero essere i protagonisti di un film indipendentemente da quanto siano famosi” tra cui lo stesso Shang-Chi, un personaggio che dal punto di vista di Feige “ha sempre avuto una grande storia” nonostante i numerosi stereotipi presenti nei fumetti originali.

La versione di Shang-Chi del Marvel Cinematic Universe eluderà questi cliché dando al personaggio una nuova origine, resa possibile dal fatto che il personaggio è relativamente oscuro. Kevin Feige ha detto che questo nuovo racconto esplorerà come esiste Shang-Chi tra due mondi “nel Mondo Nordamericano e in Cina”:

“Si tratta di avere un piede in entrambi i Mondi … nel Mondo Nordamericano e in Cina. E Simu si adatta abbastanza bene in questo.”

E voi cosa ne pensate?? Siete d’accordo con le parole del Produttore?? Fatecelo sapere nei commenti!!

Doctor Strange – trama e cast

Il film racconta la storia del neurochirurgo di fama mondiale Stephen Strange, la cui vita cambia per sempre dopo che un terribile incidente automobilistico lo priva dell’uso delle mani. Quando la medicina tradizionale si dimostra incapace di guarirlo, Strange è costretto cercare una cura in un luogo inaspettato: una misteriosa enclave nota come Kamar-Taj. Scoprirà presto che non si tratta soltanto di un luogo di guarigione, ma della prima linea di una battaglia contro invisibili forze oscure decise a distruggere la nostra realtà. Presto, Strange imparerà a padroneggiare la magia e sarà costretto a scegliere se fare ritorno alla sua vita agiata o abbandonare tutto per difendere il mondo e diventare il più potente stregone vivente.

Doctor Strange (2016), è stato scritto da C. Robert Cargill e diretto da Scott Derrickson (Sinister), vede nel cast Benedict Cumberbatch (Stephen Strange/Doctor Strange), Chiwetel Ejiofor (Karl Mordo), Rachel McAdams (Christine Palmer), Benedict Wong (Wong), Mads Mikkelsen (Kaecilius), Tilda Swinton (Antico), Michael Stuhlbarg (Nicodemus West) e Benjamin Bratt (Jonathan Pangborn).

Recupera Doctor Strange in Blu-Ray!