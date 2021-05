The Eternals era pronto per essere rilasciato nel Novembre 2020, ma a causa alla pandemia di COVID-19 che ha fatto slittare tutto il palinsesto dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe, è ora slittato a Novembre di quest’anno.

I fan potrebbero essere ansiosi di vedere finalmente il film, ma anche se al momento nessun trailer è stato rilasciato online, ma ci sono ancora altre curiosità che possono essere interessanti riguardo il film.

Durante un’intervista con Variety, ha raccontato tutto il suo stupore per l’ingaggio nel Film Marvel:

Non mi era mai passato per la mente di poter essere in un Film Marvel. Pensavo che quel treno fosse ormai passato, ed è stato uno shock assoluto. All’improvviso ho ricevuto una chiamata: Vogliono parlarti di un nuovo franchise. E io: Cosa? OK.”

Salma Hayek inoltre ha aggiunto:

“È un po’ difficile essere un supereroe se sei Messicano. È davvero difficile essere un supereroe se sei Messicana e donna. Ma un supereroe Messicano, donna e della mia età… sembrava che mi stessero prendendo in giro. E la parte peggiore è che sono stata una delle prime persone che hanno scelto. Ho dovuto tenere la bocca chiusa per così tanti mesi. Non dovevo dirlo ad anima viva. E non vedevo l’ora che arrivasse il giorno in cui avrei potuto dirlo.”

Siete ansiosi di vedere The Eternals al Cinema?? Fatecelo sapere qui sotto nei commenti e su tutti i nostri Canali Social!!

The Eternals – trama e cast

La trama di The Eternals dovrebbe essere ambientata milioni di anni fa quando gli esseri cosmici chiamati Celestiali diedero il via a esperimenti di genetica sugli abitanti della Terra. In seguito a questi esperimenti vennero alla luce degli individui dotati di superpoteri che si opposero ai Celestiali, il cui nome era Deviants. La guerra si è protratta per millenni con l’obiettivo di stabilire la supremazia di una delle due razze.

Nel cast del film ‘The Eternals’ troveremo Angelina Jolie (Athena), Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), e Don Lee (Gilgamesh). Oltre a Barry Keoghan (Druig) e Kit Haringhton (Dave Whitman / Cavaliere Nero).

