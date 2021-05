La Marvel Entertainment ha pubblicato anche tramite Twitter un primo sguardo ad un nuovo set di libri dedicati ai progetti dei Marvel Studios.

"The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe" will be available wherever books are sold starting October 19th. Learn more: https://t.co/bkxBAuojay pic.twitter.com/y0JaNs2Yyr — Marvel Entertainment (@Marvel) May 17, 2021

La Marvel per l’appunto ha mostrato le prime immagini di The Story of Marvel Studios: The Making of the Marvel Cinematic Universe, un volume da collezione composto da due libri di 512 pagine contenente dietro le quinte esclusivi sulla creazione del Marvel Cinematic Universe, che verrà pubblicato da Abrams Books in America a partire dal 19 Ottobre.

The Story of Marvel Studios è il primo libro da collezione autorizzato sulla storia della creazione dei Marvel Studios e del Marvel Cinematic Universe raccontata dai produttori, dagli sceneggiatori, dai registi, dai concept artist, dagli addetti agli effetti visivi, dal cast e dalla crew che hanno portato in vita questo universo narrativo interconnesso. Anno dopo anno, progetto dopo progetto, la fondazione dello studio e la sua enorme crescita sono descritte attraverso storie personali dettagliate, aneddoti e ricordi di notevoli sfide e successi che hanno segnato la storia del cinema.

Il libro racconterà come ciascun film si è evoluto nell’universo cinematografico che conosciamo tracciando la completa storia produttiva dei 23 Film della Saga dell’Infinito, da Iron Man (2008) a Spider-Man: Far From Home (2019). I co-autori, Tara Bennett e Paul Terry, hanno avuto un accesso senza precedenti all’archivio della compagnia, il che ha dato loro la possibilità di inserire nel volume oltre 200 interviste ai produttori, registi, sceneggiatori, costumisti e compositori del MCU e fotografie e materiale di produzione mai pubblicato prima.

The Story of Marvel Studios presenta una custodia rinforzata metallizzata con un involucro esclusivo con vari Concept Art del Marvel Cinematic Universe realizzati da Ryan Meinerding (Capo del dipartimento di Sviluppo Visivo dei Marvel Studios), una prefazione di Kevin Feige (presidente dei Marvel Studios e Chief Creative Officer di tutta la Marvel) e una postfazione di Robert Downey Jr. (Tony Stark/Iron Man).

Questo è sicuramente il regalo per eccellenza per i fan della Marvel!

I Film dei Marvel Studios – le ultime anticipazioni

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 17 Febbraio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

