LEGO ha annunciato il set più grande mai fatto dedicato al mondo di Spider-Man: il Daily Bugle (76178). Il LEGO Daily Bugle è incredibilmente dettagliato sia all’interno che all’esterno, con quattro piani, la strada anteriore e il vicolo sul retro. L’intero set è anche modulare, il che significa che puoi rimuovere muri e pavimenti per entrare in azione all’interno. Sarà disponibile dal 1 Giugno, per 299 € con accesso al preorder per i VIP dal 26 Maggio.

Il LEGO Daily Bugle 76178, alto ben 82 cm, composto da 3772 pezzi e completamente modulare, in quanto è divisibile in più piani, ognuno con una scena interna (ispirata ai vari universi Marvel). Il set includerà inoltre ben 25 personaggi, oltre all’Uomo Ragno ed a tanti suoi storici villain, troviamo molti personaggi come Miles Morales, MJ, Zia May, J.Jonah Jameson, ma anche cattivi come Venom, Carnage, Octopus, Sandman, Goblin e Mysterio. Infine ci sono anche altri eroi come Blade, Punisher e Daredevil. Nella foto qui sotto tutti i personaggi:

Anche alcune immagini ufficiali del set:

All’interno dell’edificio sono presenti diverse ambientazioni famose dei vari universi, tra cui l’ingresso al piano terra che può essere distrutto per sembrare che sia avvenuta un’esplosione e la redazione al primo piano è completa dei consueti mobili da ufficio come le scrivanie e computer, ma anche le tanto amate ciambelle ed altre prelibatezze!

Salendo al secondo piano, si può vedere il malvagio Green Goblin spaccare una finestra per raggiungere l’ufficio di Peter Parker, dove la sua macchina fotografica giace in attesa della prossima storia. L’ultimo piano ospita anche gli uffici di Betty Brant e J. Jonah Jameson.

Mark John Stafford, LEGO Set Designer ha commentato:

“Avevo sette anni quando mi è stato regalato il mio primo fumetto di Spider-Man e ho sempre avuto la voglia di creare un modello LEGO del Daily Bugle e avere Spidey e i suoi fantastici amici scontrarsi con i suoi vari nemici. Uno dei miei personaggi preferiti è il Green Goblin che vola all’interno dell’edificio attraverso la finestra. Essere in grado di progettare un momento di azione congelata come questo in un set LEGO è sempre stato un sogno e finalmente sono riuscito a realizzarlo!”.

I Film dei Marvel Studios – gli ultimi aggiornamenti

Black Widow arriverà finalmente sia al Cinema che su Disney+ il 9 Luglio 2021.

The Marvels debutterà nei cinema statunitensi l’11 Novembre 2022.

Doctor Strange and the Multiverse of Madness si collegherà sia a WandaVision che a Spider-Man: No Way Home. Uscirà nei cinema il 25 Marzo 2022.

Thor: Love and Thunder diretto nuovamente da Taika Waititi arriverà il 6 maggio 2022. Il villain sarà Gorr il macellatore di dei, e sarà interpretato da Christian Bale e come sappiamo tornerà anche Jane Foster interpretata da Natalie Portman vista nei primi due film del Dio del Tuono. Torneranno anche altri personaggi e sarà un po’ “un nuovo Avengers” viste le tante comparse come dichiarato di recente dai produttori.

Spider-Man: No Way Home invece arriverà nei cinema questo Natale. Nel Film diretto ancora da Jon Watts, ritorneranno i personaggi dei primi 2 Film. Invece ci saranno delle aggiunte come Doctor Strange, Electro e e Doc. Octopus interpretati nuovamente da Jamie Foxx e Alfred Molina. Oltre alle sempre più insistenti voci che nel Film compariranno anche le vecchie iterazioni di Spider-Man cinematografici interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield oltre allo Daredevil di Charlie Cox.

Guardiani nella Galassia: Vol. 3 diretto nuovamente da James Gunn debuterrà nei Cinema il 5 Maggio 2023.

Ant-Man and the Wasp: Quantumania vedrà il ritorno in cabina di regia Peyton Reed già regista dei primi 2 capitoli. Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Douglas e Michelle Pfeiffer ritorneranno nei loro ruoli. Tra le new entry del film Jonathan Majors nei panni di Kang il Conquistatore, uno dei più grandi villain della Marvel. E ci sarà anche un re-casting per Cassie Lang, che sarà interpretata da Kathryn Newton che raccoglie il testimone da Emma Fuhrmann. Debutterà il 17 Febbraio 2023.

Black Panther: Wakanda Forever non farà un re-casting del compianto Chadwick Boseman come confermato da Kevin Feige. Il sequel diretto da Ryan Coogler arriverà l’8 Luglio 2022.

Blade con protagonista Mahershala Ali, il Film sui Fantastici 4 diretto da Jon Watts, Deadpool 3 con il ritorno dei Ryan Reynolds e Captain America 4, si sà ancora poco dato che sono alle prime fasi di sviluppo attivo. Ma molto probabilmente nelle prossime settimane arriveranno nuove News.

