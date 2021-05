Disneyland Paris riaprirà le porte ai visitatori il 17 Giugno, e per l’occasione, tre giorni più tardi, aprirà finalmente il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel, che verrà inaugurato il 21 Giugno più tardi. Le prenotazioni sono partite ufficialmente il 18 Maggio.

Alla riapertura dei Parchi Disney, non mancheranno i Selfie Spots e diverse apparizioni a sorpresa dei Personaggi Disney, Pixar, Marvel e Star Wars. I Personaggi più amati appariranno in luoghi inaspettati, incoraggiando gli ospiti a tenere occhi ed orecchie sempre aperti per non perdere le tante magiche sorprese. Sarà anche disponibile la nuova esperienza galattica Star Wars Legend e ritorneranno esperienze più classiche come il Cheshire Cat Express Train da Alice nel Paese delle Meraviglie, gli incontri con Topolino, Minnie e i loro amici, con i Supereroi Marvel e momenti incantati nel Regno di Arendelle.

L’espansione del Parco Walt Disney Studios continua con l’apertura della nuova attrazione Cars ROAD TRIP che accoglierà gli ospiti per la prima volta alla riapertura. Trasportati in un’avventura on the road sulla Route 66 a tema Cars, scopriranno le meraviglie naturali come il bullone più grande al mondo e il Cars-tastrophe Canyon e avranno la possibilità di incontrare Personaggi come Saetta McQueen, Luigi e Guido. Il piano di espansione presentato nel 2018 dalla The Walt Disney Company continua con l’attesa riapertura il 21 Giugno del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel. Questo hotel a 4 stelle sarà una full immersion nella cultura e nell’energia vibrante della città di New York, una celebrazione dei Supereroi Marvel e delle loro storie. Il suo arredamento in stile galleria d’arte newyorkese renderà omaggio alla Grande Mela, offrendo il massimo del comfort e servizi personalizzati.

Situato pochi minuti a piedi dal Parchi Disney, l’hotel è arredato come una galleria d’arte di New York e renderà omaggio ai Supereroi Marvel e agli artisti che li hanno creati. Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel offrirà il massimo del comfort attraverso servizi personalizzati celebrando la cultura della città di New York e la sua vibrante energia.

Si tratta di un vero e proprio inno alla cultura pop americana, che ospita 350 opere provenienti da artisti di tutto il mondo di cui ben 50 esclusive. Saranno disponibili inoltre mostre temporanee e tante location uniche ed esclusive, tra campo multisport, area training, spazi per bambini e boutique…tutto rigorosamente a tema Marvel.

DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL: I DETTAGLI

Con oltre 350 opere esposte (di cui 50 esclusive, create da più di 110 artisti provenienti dall’Europa e dal Mondo) sarà una delle più grandi collezioni Marvel. Gli ospiti entrando nella lobby di questo hotel, unico nel suo genere, si sentiranno parte integrante dell’universo Marvel grazie ad un immenso pannello retroilluminato, ad un gigantesco costume di Iron Man e alle fedeli riproduzioni dello scudo di Captain America.

I visitatori potranno concedersi un Selfie Spot con Spider-Man alla Super Hero Station o potranno mettersi in posa all’interno dell’esclusiva Marvel Photo Stations per scattare eroiche foto ricordo con i Supereroi. Inoltre al Marvel Design Studio i più piccoli potranno imparare a disegnare come dei veri fumettisti, mentre gli appassionati di sport potranno concedersi qualche ora di svago all’interno della sala fitness, nella piscina interna ed esterna e presso la Hero Training Zone, un campo esterno di 420 m2 con aree dedicate ad ogni tipo di attività, per grandi e piccini.

L’hotel disporrà di 471 camere Superior, 65 camere Empire State Club e 25 Suites dedicate a Spider-Man, agli Avengers e ai Supereroi Marvel. Saranno disponibili diversi ristoranti e bar con un menu ispirato a molte specialità di New York con una gamma completa di pasti e bevande tematizzate per celebrare l’arte Marvel.

Quando il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel aprirà, verranno adottate misure sanitarie e di sicurezza molto accurate. Gli ospiti sono invitati a controllare le informazioni aggiornate su www.disneylandparis.com.

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel avrà una delle più grandi collezioni Marvel al mondo al suo interno, con esposte oltre 350 opere, di cui 50 esclusive e mai viste prima. All’interno dell’hotel ci sarà una vera e propria collezione di arte contemporanea alla quale hanno contribuito oltre 110 artisti di fumetti e Film Marvel rendendola veramente esclusiva e capace di rappresentare tutto l’universo Marvel: copertine di fumetti, posters, illustrazioni dai Film, storyboards, sketches originali e molto di più.

Dall’Italia, Francia, Spagna e Regno Unito fino a Argentina, Giappone, Canada e Stati Uniti, una diversità di stili dai classici in bianco e nero, alla street e pop art, all’iperrealismo, al metallo inciso e all’arte collage.

I TALENTUOSI ARTISTI EUROPEI SONO:

I designer italiani gemelli Van Orton , hanno creato un’opera di pop art incredibile con dei ritratti in stile neon like di Hulk , Captain America , Black Panther e Captain Marvel utilizzando colori brillanti e vibranti.

, hanno creato un’opera di pop art incredibile con dei ritratti in stile neon like di , , e utilizzando colori brillanti e vibranti. L’artista francese Marvel Olivier Coipel , famoso per il suo lavoro sugli Avengers , Thor e Spider-Man , ha creato una rappresentazione potente di Thor , il Dio del tuono in stile fumetto, sovrapponendo i colori del rosso e del blu per evidenziare la dualità tra il Supereroe e l’umano ed utilizzando una prospettiva forzata per far emergere l’azione.

, famoso per il suo lavoro sugli , e , ha creato una rappresentazione potente di , il Dio del tuono in stile fumetto, sovrapponendo i colori del rosso e del blu per evidenziare la dualità tra il Supereroe e l’umano ed utilizzando una prospettiva forzata per far emergere l’azione. L’artista francese Marvel Stéphanie Hans , autrice di fumetti come gli Asgardians of Galaxy , Black Bolt e molti altri, ha creato un ritratto possente e molto realistico della determinata Captain Marvel , rappresentata nel pieno della battaglia, circondata dai suoi poteri fotonici.

, autrice di fumetti come gli , e molti altri, ha creato un ritratto possente e molto realistico della determinata , rappresentata nel pieno della battaglia, circondata dai suoi poteri fotonici. L’artista inglese Tula Lotay , autrice di fumetti Marvel con storie di Personaggi come Black Widow , Gamora e Scarlet Witch , ha creato un forte e vibrante libro in stile fumetto di Black Widow il cui costume nero contrasta in maniera impressionante con lo sfondo colorato.

, autrice di fumetti con storie di Personaggi come , e , ha creato un forte e vibrante libro in stile fumetto di il cui costume nero contrasta in maniera impressionante con lo sfondo colorato. L’artista inglese Liam Brazier , conosciuto per la sua reinterpretazione geometrica di Personaggi iconici, ha creato diverse opere per l’hotel inclusi alcuni ritratti contemporanei di Captain America , Thor e Hulk utilizzando colori saturi e brillanti insieme a linee che mettono in evidenza la dinamicità delle pose dei Supereroi.

, conosciuto per la sua reinterpretazione geometrica di Personaggi iconici, ha creato diverse opere per l’hotel inclusi alcuni ritratti contemporanei di , e utilizzando colori saturi e brillanti insieme a linee che mettono in evidenza la dinamicità delle pose dei Supereroi. L’artista spagnolo Carlos Gomez, ha creato un immenso pannello retroilluminato in bianco e nero che rappresenta l’eccezionale e movimentata storia degli Avengers che si riuniscono a New York, comprensibile da tutti anche senza dialoghi. Il pannello accoglierà gli ospiti dell’hotel entrando nella lobby.

AL DISNEY’S HOTEL NEW YORK – THE ART OF MARVEL, GLI OSPITI POSSONO ENTRARE NEL VIVO DELL’AZIONE IN LOCATIONS UNICHE ED ESCLUSIVE

SUPER HERO STATION

I visitatori potranno mettersi in posa per un selfie con Spider-Man all’interno di uno spazio esclusivo ed immersivo. Alla Marvel Photo Station invece potranno farsi fotografare all’interno di alcune photo locations ispirate a celebri film come i Guardiani della Galassia, Captain Marvel, Iron Man, Ant-Man, gli Avengers, Thor, Spider-Man e Doctor Strange.

MARVEL DESIGN STUDIO

Marvel Design Studio, uno spazio creativo dedicato alle famiglie con bambini, sarà il luogo per far emergere la propria creatività imparando a disegnare, grazie a particolari tutorial, con le stesse tecniche usate dei grandi fumettisti Marvel. In questo spazio interno molto luminoso ispirato al Marvel Animators Bull Pen– gli adulti potranno osservare una selezione di opere d’arte Marvel mentre i più piccoli si divertiranno con attività digitali leggendo alcuni dei loro fumetti preferiti e creando le proprie avventure con i giocattoli Marvel messi a disposizione.

HERO TRAINING ZONE

L’hotel propone nuove attività di intrattenimento e sport per tutta la famiglia, ispirandosi alle storie di New York e di Marvel. Saranno presenti le piscine Metro Pool, interna, esterna e per i bambini, una sala fitness e la Hero Training Zone. Si tratta di un campo multisport di 420 m2 ispirato allo stile di New York e dei Supereroi Marvel, metterà a disposizione aree dedicate per i bambini e attività per gli adulti come basketball, fitness e yoga.

RISTORAZIONE E BEVANDE ISPIRATE A NEW-YORK CON UN TOCCO MARVEL

Il Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel proporrà un’ampia offerta di specialità newyorkesi e una gamma completa di pasti e bevande tematizzate Marvel, per adulti e piccini.

MANHATTAN RESTAURANT

Il Manhattan Restaurant sarà un ristorante casual e contemporaneo che servirà dei piatti tradizionali italiani rivisitati con ingredienti provenienti direttamente dall’Italia. Il suo design è un esempio perfetto della fusione tra l’universo Marvel e lo stile di New York con il suo maestoso lampadario di cristallo evocativo della skyline di Manhattan e del regno Asgard di Thor.

DOWNTOWN RESTAURANT

Il Downtown Restaurant sarà un viaggio culinario attraverso la cosmopolita New York con un buffet che proporrà un mix di specialità e piatti preparati live di fronte agli ospiti con riferimenti a Chinatown, Little Italy e ai classici americani. Sarà un ristorante contemporaneo ispirato all’era Art Deco che definisce la città di New York e che celebra l’arte e la tradizione dei fumetti con 90 pezzi unici esposti.

SKYLINE BAR

Lo Skyline Bar proporrà dei sofisticati cocktails martini* e bevande raffinate*, con snack e delizie all’americana. Sarà esclusivo con un’atmosfera formale ispirata agli interni di Tony Stark e del quartier generale degli Avengers. Gli ospiti avranno l’impressione di trovarsi all’interno di un bar di lusso e di tendenza nel cuore di Manhattan. Da non perdere le “finestre panoramiche” che avranno una vista mozzafiato sulla famosa skyline di New York.

BLEECKER STREET LOUNGE

La Bleecker Street Lounge sarà una lounge elegante che ricorda i loft di downtown Manhattan con mattoncini a vista. Ci sarà un sottile rimando al Doctor Strange e al Sanctum Sanctorum del Bleecker Street situato al Greenwich Village. Casual e alla moda, servirà bevande per adulti e bambini ispirate al Doctor Strange, oltre a snack e prelibatezze all’americana, birre*, vini biologici* e anche cioccolata calda.

SERVIZI A QUATTRO STELLE E COMFORT

Tutte le 561 camere del Disney’s Hotel New York – The Art of Marvel sono state disegnate con uno stile contemporaneo che riflette il gusto metropolitano, sofisticato e raffinato di Tony Stark. Ogni camera, che avrà un’opera d’arte Marvel esposta al suo interno, offrirà ogni comfort come la TV ultra HD nascosta dagli specchi delle pareti.

Gli ospiti che sceglieranno una delle 65 camere Empire State Club o una delle 25 suites Empire State Club potranno usufruire di servizi premium aggiuntivi: reception dedicata, servizio bagaglio gratuito e accesso alla Empire State Lounge, un’elegante area privata dove potranno fare colazione e usufruire di snacks e bevande durante tutta la giornata e vivere l’esperienza del The Art of Tea Time.

Le 25 suites molto spaziose saranno completamente dedicate a Spider-Man, agli Avengers o ai Supereroi Marvel con opere d’arte esclusive e un arredamento contemporaneo. Offriranno ai visitatori servizi e comfort esclusivi dalla vasca idromassaggio a gadget tematizzati esclusivi come ombrelli, accappatoi e pantofole.

Nelle suites sono stati aggiunti degli elementi architettonici e decorativi per rafforzare l’unicità dell’hotel ad esempio nelle Suites di Spider-Man il design del soffitto è ispirato all’iconica ragnatela di Spider-Man e nel pavimento ci sono delle ombre di rosso con il profilo dello skyline della città. Le Suites degli Avengers celebrano Captain America, Iron Man e Thor. Ogni Avengers è il protagonista di un’opera d’arte esposta nelle suites con riferimenti nell’arredamento ai costumi o alla storia dei Supereroi, ad esempio gli ospiti troveranno una sedia con i colori del costume di Captain America e uno schienale a forma del regno Asgard di Thor.

La suite presidenziale The Art of Marvelche si estende su due piani, darà agli ospiti un assaggio della vita di Tony Stark con un ampio soggiorno e un arredamento sofisticato, opere d’arte Marvel esclusive per ogni stanza, spazio extra, comfort e servizi per rendere il soggiorno super rilassante.

Per ridurre le attese al check-in, gli ospiti potranno pre-registrarsi online sette giorni prima della data di arrivo, avranno solo bisogno di ritirare il loro Magic Pass alla reception prima di iniziare l’esplorazione dei Parchi Disney. Una volta pronta la camera, gli ospiti saranno informati del numero via SMS o email.

Per aiutare i visitatori ad organizzare il loro soggiorno, la Super Hero Station Mobile Booking darà la possibilità di prenotare a partire da sette giorni prima dell’arrivo un epico e esclusivo incontro con Spider-Man per un selfie memorabile.

La tecnologia verrà utilizzata anche per migliorare l’esperienza all’interno delle camere che avranno tra i vari comfort una TV con interfaccia completamente ridisegnata per essere più immersiva, informativa e divertente con la possibilità di accedere ad una library di contenuti digitali gratuiti con oltre 5.000 titoli, da 100 paesi, disponibili in più di 60 lingue.

