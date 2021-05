Prima della nascita Marvel Cinematic Universe, la Casa delle Idee aveva venduto i diritti cinematografici di alcuni dei suoi personaggi più importanti, ad altre case cinematografiche per far produrre Film sui loro personaggi di punta. Uno di questi fu Hulk che nel 2003 ricevette il suo primo film solista grazie alla Universal Pictures. Nonostante le grosse aspettative Il Film non riscosse il successo sperato al Box-Office mondiale.

Durante il podcast WTF with Marc Maron incentrato sulla sua carriera, la star di Hulk Eric Bana ha voluto ricordare la sua partecipazione al Film di Ang Lee, dichiarando di non aver preso facilmente ai tempi la decisione di essere il primo attore ad interpretare Bruce Banner dopo Bill Bixby:

“Non è stato di certo un sì veloce, questo è certo. Mi ci è voluto un po’ per abituarmi. Non ero al corrente di quale fosse la sceneggiatura prima di firmare per il Film. È stato uno dei pochi Film che ho fatto in questo modo. Non era quel tipo di Film adatto a me. Di certo non partecipi ad un Film del genere pensando di doverne fare altri… non era nei piani. Le aspettative non erano quelle di oggi. Mi approcciai al progetto come un caso isolato.”

Dopo aver confermato di non essere stato contattato per tornare nel ruolo ne L’incredibile Hulk (2008) e di aver visto anche il reboot con protagonista Edward Norton, Bana ha ammesso di non aver ancora recuperato i Film dove Hulk è interpretato da Mark Ruffalo:

“Ed è per questo che non ho più partecipato a Film come quelli. Non sono Film per cui faccio a gara o in cui vorrei vedermi, devo prima capire se voglio farne parte o no. La sua versione ha funzionato. Ha trovato la sua strada.”

Inoltre, Bana ha rivelato che Nick Nolte (interprete del padre di Bruce, David Banner) avrebbe utilizzato una bombola d’ossigeno durante la produzione del Film:

“Un giorno prese una bombola di ossigeno e mi disse ‘Non ne ho bisogno, ma farà pensare loro che sia fottutamente pazzo e faranno attenzione.’”

Inoltre Eric Bana è apparso anche sul canale YouTube Jake’s Takes per discutere del potenziale ritorno del suo Bruce Banner nel Marvel Cinematic Universe, grazie al potere del Multiverso.

Quando gli è stato chiesto se si sarebbe unito a un film MCU con l’Hulk di Mark Ruffalo, Bana ha detto semplicemente “la risposta breve è no”. Commentando come “la struttura non esisteva nemmeno allora” per i sequel e le serie di Film di supereroi, Bana non avrebbe mai immaginato che fosse “qualcosa che avrebbe ripreso” in futuro:

“No. Quando sono andato a fare quel Film, era un po ‘come l’universo pre-Marvel, giusto?’ Quell’universo non esisteva nemmeno davvero. Quindi per me è sempre sembrato un Film unico. Sai, era quel mondo di, te ne vai e fai un Film, e ci saranno sequel, e lo farai per sempre. Quella struttura non esisteva nemmeno allora, quindi immagino che la risposta breve è no, non mi sono mai sentito come se fosse qualcosa che avrei ripreso o rifatto. E sento ancora, dopo tutto questo tempo, che sicuramente sì, non riesco a vedere che accada di nuovo. “

Hulk (2003) – sinossi e cast

Hulk (2003), è stato scritto da John Turman, Michael France, James Schamus e diretto da Ang Lee, vede nel cast Eric Bana (Bruce Banner/Hulk), Jennifer Connelly (Betty Ross), Sam Elliott (Generale Thaddeus “Thunderbolt” Ross), Josh Lucas (Maggiore Glenn Talbot), Nick Nolte (David Banner), Cara Buono (Edith Banner) e Kevin Rankin (Harper).

“Negli anni ’60 lo scienziato David Banner decide di sperimentare su se stesso una formula per la rigenerazione dei tessuti. Gli effetti vengono trasmessi al figlio Bruce, che dopo essere stato esposto ad una grande quantità di raggi gamma sopravvive ma scopre di trasformarsi involontariamente in un enorme mostro verde ogni volta che si arrabbia. Il generale Ross e l’esercito gli danno la caccia.”

Hai mai visto il Film Hulk del 2003?