Come sappiamo Marvel Television è stata “assorbita” da parte dei Marvel Studios. Ma dopo la sua chiusura negli ultimi mesi Marvel Television ha continuato a sviluppare Marvel’s M.O.D.O.K., la serie animata per adulti in stop-motion incentrata su uno dei villain più bizzarri dei fumetti di Marvel Comics.

I 10 episodi della serie saranno disponibili sulla piattaforma di streaming Hulu a partire dal prossimo 21 Maggio 2021, in contemporanea lo stesso giorno usciranno in Italia su Disney+ tramite Star.

Durante un’intervista con Inverse, lo Showrunner e co-creatore della serie animata Jordan Blum ha parlato di un potenziale crossover tra Marvel’s M.O.D.O.K. e i film del Marvel Cinematic Universe, dichiarando che non è a conoscenza dei piani dei Marvel Studios per il personaggio:

“Mi piacerebbe! Sarebbe divertente, Patton e io abbiamo scritto un fumetto chiamato MODOK: Head Games, che affronta un po ‘questo aspetto. Al nostro spettacolo è stata data una sua realtà numerata: Siamo su Terra 1226, che è il compleanno di mio figlio. Siamo canonicamente parte del Multiverso Marvel, e sta a loro decidere se vogliono collegarci o meno”.

Blum ha anche discusso del motivo per cui ha guardato il suo spettacolo e il resto dei progetti Marvel “come fan”, sottolineando anche in modo esilarante che “riesce a malapena a mantenere i segreti del proprio spettacolo”:

“Non mi dicono un ca**o. Assolutamente no. Mi prendi in giro? Riesco a malapena a mantenere i segreti del mio programma. Lo guardo come un fan. Quando le persone dicono, “MODOK potrebbe presentarsi in Falcon e Winter Soldier “ Sono del tipo, “lo spero!” Prima ero un fan e lo sarò fino al giorno in cui morirò. Questo non è mai stato un lavoro per me”.

E voi guarderete Marvel’s M.O.D.O.K. su Disney+?? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

Marvel’s M.O.D.O.K. – I dettagli della Serie Animata.

Marvel’s M.O.D.O.K., è stata creata e scritta da Jordan Blum e Patton Oswalt, vede nel cast lo stesso Patton Oswalt (Agents of S.H.I.E.L.D.) come M.O.D.O.K., Wendi McLendon-Covey (The Goldbergs) nei panni di Monica Rappaccini, Ben Schwartz (House of Lies) interpreta Lou, Aimee Garcia (Lucifer) come Jodie, Melissa Fumero (Brooklyn Nine-Nine) come Melissa, Beck Bennet (Saturday Night Live, Bill & Ted Face The Music) come Austin Van Der Sleet e Jon Daly (The Kroll Show, Curb Your Enthusiasm) come il Super Adattoide.

Jon Hamm come Tony Stark/Iron Man, Nathan Fillion come Simon Williams/Wonder Man, Whoopi Goldberg come Poundcakes e Bill Hader nelle vesti de Il Capo e di Angar l’Urlatore. Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb fungono da produttori esecutivi della serie.

Acquista il Funko Pop di Marvel Zombies M.O.D.O.K.