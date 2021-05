I nuovi manga di Leiji Matsumoto in uscita in fumetteria

Gli inediti di Leiji Matsumoto arrivano in fumetteria grazie all’Associazione Culturale Leiji Matsumoto, che dal 9 Giugno inizierà a distribuire i nuovi volumi del maestro nelle fumetterie.

Di seguito i dettagli dei primi titoli, presentati sul catalogo Manicomix di Maggio.

I CINQUE DELLA VENDETTA

di Leiji Matsumoto

160pp. b/n, 15x21cm, 15,00€

In quel luogo dimenticato, un reduce della Guerra di Secessione, Jim Latimore, porta un anelito di libertà, finendo per pagare un prezzo altissimo.

LE AVVENTURE DI UN’APE

di Akira Matsumoto

48pp. b/n, 18×19,5cm, 10,00€

L’OPERA CON LA QUALE LEIJI MATSUMOTO HA DEBUTTATO COME PROFESSIONISTA, A SOLI QUINDICI ANNI, VINCENDO IL CONCORSO “SHINJIN O” (RE DEGLI ESORDIENTI) BANDITO DALLA CASA EDITRICE GAKUDŌSHA

Il racconto vede protagonista l’ape Honey, che per la prima volta lascia le sicurezze del proprio alveare per avventurarsi nel mondo esterno, dove incontrerà altri insetti, alcuni amici, altri avversari, e affronterà la forza della natura e dei suoi elementi, e contiene in sé, seppur a uno stato embrionale, molte delle tematiche che Matsumoto svilupperà in seguito nelle sue opere più mature, quali la crescita, la preziosità della vita, la difesa dell’ambiente.