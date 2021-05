In attesa dell’arrivo della prima parte, prevista in digitale per il prossimo 21 giugno 2021, DC Animation ha pubblicato il trailer di Batman: Il lungo Halloween – Parte 2, secondo capitolo dell’adattamento animato della celebre serie fumettistica.

Questo nuovo trailer ci catapulta ancora di più all’interno delle vicende del lungometraggio d’animazione; l’orologio sta ticchettando, i giorni sono contati e la fine è sempre più vicina. Bruce Wayne, nei primi anni della sua attività, deve vedersela con uno spietato killer e la tensione è alle stelle.

Per chi non lo sapesse, Il lungo Halloween vede al centro della sua storia il Cavaliere Oscuro alle prese col misterioso serial killer Holiday, che sconvolge Gotham City compiendo un crimine una volta al mese in occasione di feste come Halloween, il giorno del Ringraziamento o Natale.

Questa seconda parte vedrà prepotentemente emerge la figura di Due Facce, dopo il crollo psichico avuto da Harvey Denti.

Batman: Il lungo Halloween, il film

Ispirato all’iconica storia DC della metà degli anni ’90 di Jeph Loeb e Tim Sale, Batman: The Long Halloween – Parte 2 vede il killer l’Holiday ancora in libertà, con Bruce Wayne sotto l’incantesimo di Poison Ivy e Batman che quindi si trova imprigionato.

Liberato da un improbabile alleato, Bruce scopre rapidamente il vero colpevole dietro la macchinazione e l’incantesimo di Poison Ivy: Carmine Falcone. Nel frattempo, Harvey Dent sta affrontando diverse battaglie, tra cui cercare di porre fine alla guerra della mafia e occuparsi di un matrimonio pieno di tensioni. Dopo che un attacco lo lascia orribilmente sfigurato, il procuratore distrettuale vede liberarsi le due parti della sua psiche, che ha cercato per tutta la vita di sopprimere.

Conosciuto ora come Due Facce, Dent decide di esercitare la legge a modo suo, giudicando e punendo coloro che gli hanno fatto torto, dalla sua famiglia alla stessa città di Gotham. Alla fine, il Cavaliere Oscuro dovrà mettere insieme tutti i drammatici pezzi della storia confrontandosi con Due Facce, Holiday, l’identità di Batman e la stessa Gotham City.

A dirigere il film Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) per una sceneggiatura di Tim Sheridan (Reign of the Supermen, Superman: Man of Tomorrow). Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) e Kimberly S. Moreau (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) sono i produttori, con Butch Lukic (Justice Society: World War II, Superman: Man of Tomorrow) supervisore alla produzione e Michael Uslan e Sam Register produttori esecutivi.

Nel cast vocale troviamo Jensen Ackles (Supernatural) prestare la propria voce a Batman/Bruce Wayne, dopo aver aver già doppiato Jason Todd/Red Hood nel film animato del 2010 Batman: Under the Red Hood. La compianta Naya Rivera (Glee), deceduta a Luglio 2020, aveva completato le registrazioni della la sua parte come Catwoman/Selina Kyle prima di morire.

A completare il cast Josh Duhamel (Harvey Dent), Billy Burke (James Gordon), Titus Welliver (Carmine Falcone), David Dastmalchian (L’uomo del Calendario), Troy Baker (Joker), Amy Landecker (Barbara Gordon), Julie Nathanson (Gilda Dent), Jack Quaid (Alberto), Fred Tatasciore (Solomon Grundy) e Alastair Duncan (Alfred).

Per prepararsi al meglio al lungometraggio animato, acquistate il volume Batman: Il lungo Halloween