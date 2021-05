Saint Seiya – I Cavalieri dello Zodiaco, il franchise di Masami Kurumada, vedrà un mese di Giugno ricco di novità e grazie al blog dello studio del maestro possiamo dare uno sguardo ad alcune di esse.

Come vi abbiamo riportato ieri, la serie manga Next Dimension riprenderà il 3 Giugno 2021 sulle pagine del numero 27 della rivista Weekly Shonen Champion edita da Akita Shoten con il capitolo 96 intitolato “La Spada di Khrysos”.

Di seguito un’occhiata alla copertina della rivista e alle tavole del capitolo:

L’8 Giugno uscirà il volume 13 di Next Dimension, ecco la sovraccoperta e alcune pagine interne:

Sempre l’8 Giugno arriveranno i primi due volumi della Final Edition del manga storico, di cui possiamo vedere le sovraccoperte estese:

Il 18 Giugno, infine, verranno pubblicati il volume 1 di Saint Seiya The Lost Canvas Bangai-hen (o Extra Edition), contenente i capitoli fuori serie realizzati da Shiori Teshirogi, e il volume 1 di Dark Wing, l’isekai sceneggiato da Kenji Saito, autore di Trinity Seven – L’Accademia delle Sette Streghe e di Magical Girl Howling Moon (entrambi pubblicati da Planet Manga in Italia), e disegnato da Shinshu Ueda (Saiyuki Reload Blast Anthology, Manga Men).

Per l’occasione la rivista Champion RED, in uscita lo stesso giorno, dedicherà la copertina a Dark Wing, presenterà tavole a colori dei capitoli di Dark Wing e di Saintia Sho e offrirà sovraccoperte metallizzate per i volumi 1 di Dark Wing e The Lost Canvas Bangai-hen.

A proposito di Saint Seiya Next Dimension

Masami Kurumada ha lanciato Saint Seiya Next Dimension il 27 Aprile 2006 sulle pagine della rivista Weekly Shonen Champion di Akita Shoten.

Il volume 13 raccoglierà i capitoli 89-95, usciti originariamente su rivista nel 2018 e presenterà lo schema dell’armatura d’oro di Ophiuchus.

In Italia esce per J-POP Manga con il titolo I Cavalieri dello Zodiaco – Saint Seiya Next Dimension – La Leggenda del Re degli Inferi:

Indietro nel tempo di circa duecentoquaranta anni, dal violento scontro nell’Elysion tra Seiya e Hades, il Re degli Inferi sta per iniziare un’altra guerra sacra che dividerà due giovani legati da una forte amicizia.

Passato e presente si incrociano e danno vita a una nuova leggenda.

Inizia il sequel di Saint Seiya!

Saint Seiya – la Final Edition

Il formato dei volumi di Saint Seiya Final Edition è di 12,5 x 17,6 cm; il primo conta 266 pagine, il secondo 290 pagine: il numero complessivo dei volumi, quindi, dovrebbe essere minore della perfect edition (22 volumi), recentemente ristampata da Edizioni Star Comics.

Questa edizione definitiva e rimasterizzata del manga storico conterrà aggiunte e correzioni in quasi tutte le pagine.

Inoltre raccoglierà le miniserie Episode Zero, Origin e Destiny finora uscite solo su rivista.

Riscopri il finale della serie classica