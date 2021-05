Di seguito tutte le novità Edizioni BD e J-POP Manga annunciate su Direct 83, tra le quali troviamo il debutto della nuova etichetta 451 dedicata ai romanzi e alla non fiction di genere fantascientifico.

I volumi che seguono hanno come uscita indicativa Luglio; qui le novità di Giugno.

Le novità Edizioni BD e J-POP Manga annunciate su Direct 83 – J-POP

BEYOND THE CLOUDS 1

di Nicke

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 200, B/N + COLORE PREZZO – 6,50 € BIMESTRALE

Nella Città Gialla, una metropoli iper industrializzata dove il cielo e le stelle sono oscurati dal fumo delle ciminiere, il giovane Theo trova da sempre l’ambiente ideale per mettere a frutto il suo innato talento per la meccanica.

Quando soccorre Mia, una ragazza alata, ferita e senza più memoria, la vita di Theo arriva però a un punto di svolta.

Con le sue capacità, riparare le ali della giovane non è un problema per lui… ma riportarla a casa sarà tutta un’altra storia!

Ha così inizio per i due ragazzi un viaggio mozzafiato, che porterà entrambi più lontano di quanto sognassero: oltre le nuvole!

Nel solco delle storie poetiche ed elettrizzanti dello Studio Ghibli, arriva una favolosa storia sul desiderio d’avventura e di amicizia da parte dei cuori più giovani e innocenti.

TSUGUMI PROJECT 1

di Ippatu

3 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12,4×18 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 188, B/N PREZZO – 6,50 € BIMESTRALE

In un Giappone in rovina, abbandonato da più di due secoli, Leon e il suo gruppo di soldati d’elite devono recuperare un’arma misteriosa, dal potenziale distruttivo tale che il mondo ha preferito schiacciare l’arcipelago giapponese sotto una pioggia di bombe piuttosto che vederne completato lo sviluppo.

Lo sbarco però fallisce e Leon si ritrova da solo nella baia di Tokyo. Affamato, allo stremo delle sue forze e con una sola tuta anti-radiazioni per proteggersi, scopre subito che la città non è deserta come previsto…

Inizia qui un viaggio adrenalinico con personaggi carismatici, ambientazioni straordinarie e un bestiario originalissimo che segnerà la vostra immaginazione come ferro rovente!

A PHARMACIST’S MONOLOGUE 1

KUSURIYA NO HITORIGOTO

DI Natsu Hyuuga, Ikki Nanao, Nekokurage

7 VOLUMI – SERIE IN CORSO FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 184, B/N PREZZO – 6,50 €

Maomao, una giovane farmacista del quartiere a luci rosse della capitale, viene venduta suo malgrado come sguattera alla corte imperiale.

Anche se desidera ardentemente tornare libera, si ritrova a non disdegnare la vita tutto sommato comoda che è riuscita a ritagliarsi a palazzo, dove, senza farsi notare, riesce a proseguire i suoi studi di fitoterapia e sulla preparazione dei veleni.

Di fronte a un male che affligge i figli dell’imperatore, Maomao sente tuttavia di farsi avanti e, sfruttando le sue conoscenze, riesce a salvare loro la vita.

La ragazza attira così le attenzioni del bel eunuco Jinshi, che ha in mente per lei dei piani ben precisi: è tempo che l’ex erborista torni a preparare pozioni in, ehm, pianta stabile!

THE INHERITANCE OF AROMA 1

di Asumiko Nakamaura

2 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 12×16,9 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 207 B/N PREZZO – 6,90 €

Takezo è diventato un Hiraki dopo che sua madre si è sposata con il capofamiglia, ma il suo nuovo fratello maggiore, Shinobu, non lo ha certo accolto con gioia, riservandogli anzi freddezza e perfino odio.

Un disgusto profondo che sembra addirittura aumentato dopo che i due hanno ereditato l’impero finanziario del padre, e che si scontra con la timida ammirazione che Takezo prova invece per il fratellastro.

Finché una notte, indossando il profumo della cognata, Takezo si intrufola nella camera da letto di Shinobu e, senza che questi se ne accorga, inizia ad accarezzarlo…

Una storia forte e ricca di colpi di scena, dall’autrice di Doukyuusei – Compagni di classe!

PORNOGRAPHIC PICTURES

di Osamu Tezuka

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – BROSS. CON SOVRACC. PAGINE – 400, B/N PREZZO – 15,00 €

Un toccante e spiritoso racconto corale sul Giappone del secondo dopoguerra, paese nel turbine di una ripartenza dolorosa e scenario delle vicende di outsider ancora lontani da una possibile guarigione.

Come Osamu, alter ego dell’autore, che si commuove sognando di raccontare storie dal sapore Hollywoodiano ma che finisce

alle dipendenze di un editore di riviste osé.

O come Satoshi, che ha successo come produttore di fibbie ma è eroso dal desiderio di vendetta verso il generale MacArthur, comandante supremo delle forze alleate in Giappone.

La fotografia geniale di una generazione ferita, scattata con folgorante sincerità e vena autobiografica da parte di Tezuka, che visse in prima persona il dramma dei raid aerei sulla città di Osaka.

Tokyo Revengers 5

di Ken Wakui

6,50 €

Mensile a partire da Luglio!

LAND OF THE LUSTROUS 8

di Haruko Ichikawa

7,50 €

Zombie 100 3

di Haro Aso, Kotaro

Takata

5,90 €

Hanako Kun 9

di Aidairo

5,90 €

SO I’M A SPIDER, SO WHAT? 7

di O. Baba, A. Kakashi

6,50 €

FINAL FANTASY: LOST STRANGER 6

di H. Minase, I. Kameya

6,90 €

GAME OF FAMILIA 2

di Mikoto Yamaguchi, D.P.

6,90 €

SUPER HXEROS 7

di Ryouma Kitada

6,50 €

MAGICAL GIRL SPEC-OPS ASUKA 11

di M. Fukami, S. Tokiya

6,50 €

ATOM THE BEGINNING 12

di M. Tezuka, T. Kasahara, M. Yuki

6,90 €

HELL’S PARADISE 11

di Yuji Kaku

5,90 €

KINGDOM 47

di Yasuhisa Hara

6,90 €

BLUE PERIOD 6

di Tsubasa Yamaguchi

6,50 €

KOMI CAN’T COMMUNICATE 8

di Tomohito Oda

5,90 €

LA DIVISA SCOLASTICA DI AKEBI 7

di Hiro

6,50 €

GIRL FROM THE OTHER SIDE 11

di Nagabe

6,50 €

BIRDS OF SHANGRI-LA 2

di Ranmaru Zariya

6,90 €

LA FINESTRA DI ORFEO 3

di Riyoko Ikeda

12,00 €

BLACK JACK 2

di Osamu Tezuka

12,00 €

Le novità Edizioni BD e J-POP Manga annunciate su Direct 83 – Edizioni BD

L’ORDA

di MARGUERITE BENNET, LEILA LEIZ

VOLUME UNICO FORMATO – 16,7×25 – BROSS. PAGINE – 80, COLORE PREZZO – 12,00 €

Dopo la morte del padre, Ruby tenta di riallacciare i rapporti con la madre, che da anni vive isolata nella sua vecchia casa con la “collezione” di cianfrusaglie e immondizia da cui è ossessionata.

Cercando di ripulire il disastro e il rapporto con l’altra donna, la ragazza scoprirà che gli oggetti hanno preso vita diventando un’orda decisa a eliminare lei… o ad accogliere il suo corpo senza vita nelle loro file.

Un appassionante racconto gotico da un grande duo di autrici: Marguerite Bennett (DC Comics: Bombshells, Animosity) e Leila Leiz (Le Storie – Sergio Bonelli Editore).

RAMON HAI SGARRATO

DI ALESSANDRO RIPANE

VOLUME UNICO FORMATO – 17×24 – CARTONATO PAGINE – 230, COLORE PREZZO – 15,00 €

Ramon ha sgarrato e ha fatto qualcosa che proprio non va giù alla sua folle banda di comprimari, attori di un fumetto frenetico costantemente intenti a rompere la quarta parete in una rocambolesca corsa tra le pagine.

Alessandro Ripane, illustratore e graphic designer con le radici ben piantate nella scena underground più innovativa, costruisce una storia divertente, pazza e giocosa, che piega i confini del medium fumetto.

DARK ARK 3

DI CULLEN BUNN, JUAN DOE

4 VOLUMI – SERIE COMPLETA FORMATO – 16,7×24 – BROSS. PAGINE – 136, COLORE PREZZO – € 15,00

Le novità Edizioni BD e J-POP Manga annunciate su Direct 83 – 451

LA VOCE DEL FUOCO

di Alan Moore

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – BROSS. PAGINE – 330 ca. PREZZO – 18,00 €

Il primo romanzo di Alan Moore. Non certo un esordio, per chi era già autore di alcuni fra i fumetti più rivoluzionari della storia, ma di certo un atto di devozione per Northampton, terra di elezione protagonista anche del successivo Jerusalem.

Lo compongono dodici personaggi, capitoli ambientati in momenti diversi del tempo – dalla preistoria al XX secolo – e stili e linguaggi mutevoli.

Un giovane primitivo con un gap cognitivo, un ispettore dell’impero romano, un cavaliere di ritorno dalle Crociate, una strega e una testa mozzata ci portano così sino alla contemporaneità, quando è l’autore stesso a parlare e a chiudere l’infinita serie di leggende, realtà e semi-realtà che ci hanno condotto attraverso il tempo.

L’UOMO IMMAGINARIO

di Al Ewing

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – bross. PAGINE – 330 ca. PREZZO – 16,00 €

A Los Angeles, anche nel futuro, la star di oggi è il cameriere di domani.

E in un mondo dove gli attori sono stati sostituiti dagli “uomini immaginari” – personaggi in carne e ossa creati dalla tecnologia – chi è scartato si deve comunque arrangiare.

Gli “uomini immaginari” sono ovunque: lo è il terapista dello sceneggiatore Niles Golan, il protagonista, così come il suo migliore amico. E (forse) lo è anche la donna al bar che Niles non riesce a smettere di fissare.

In una città dove è possibile incontrare diverse versioni di Sherlock Holmes che vagano per le strade, è difficile dire chi è reale e chi no, e riscrivere la sceneggiatura di un vecchio film può essere complicato. E avventuroso.

RELAZIONI

di Sheila Williams

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – bross. PAGINE – 250 ca. PREZZO – 16,00 €

In un mondo dominato dalla tecnologia, che ne sarà delle relazioni fra le persone?

Che effetti avranno le imminenti scoperte scientifiche e

i continui mutamenti tecnologici sulle nostre relazioni, amicizie e famiglie, sui legami emotivi che ci tengono uniti?

In Relazioni gli strani nuovi mondi che stanno nascendo ogni giorno intorno a noi prendono vita attraverso storie di pozioni d’amore futuristiche, cooperative di madri, sexbot terapeutici e automi che aiutano ad affrontare il morbo di Parkinson.

La raccolta, originariamente edita dal MIT di Boston, è curata da Sheila Williams, editor pluripremiato con il premio Hugo della rivista Science Fiction di Asimov, e si apre con una storia di Nancy Kress, vincitrice di sei Hugo e di due Nebula.

IL GENE DEL TALENTO E I MIEI ADORABILI MEME

di Hideo Kojima

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – bross. PAGINE – 200 ca. PREZZO – 16,00 €

Una raccolta di saggi e ricordi di Hideo Kojima, il visionario genio creatore di alcuni dei videogame più venduti di sempre.

Kojima ci rende partecipi del suo rapporto con la cultura pop e per farlo si rifà al concetto di “meme”, elemento condivisibile da tutti, che crea un’immediata connessione con chi abbia avuto la stessa esperienza.

Ed ecco che libri, film – il preferito è 2001 Odissea nello spazio – e musica, così come gli anime che adorava nell’infanzia, legano immediatamente il lettore al laboratorio di Kojima, ricordandoci che esiste, intorno a ognuno noi, un mondo pronto a essere trasformato e a trasformarci ogni volta che scegliamo un libro o cambiamo playlist sul nostro cellulare.

IL MONDO DOPO LA FINE DEL MONDO

di Nick Harkaway

VOLUME UNICO FORMATO – 15×21 – bross. PAGINE – 560 ca. PREZZO – 19,00 €

Una favola politica sull’assurdità della guerra, un’opera di fantascienza sarcastica sui pro e i contro dell’Apocalisse, un thriller imbottito di cospirazioni, guerrieri ninja e cani cannibali, un horror alla Lovecraft sul nostro futuro (e non così remoto).

La trama: le Bombe Svuotanti hanno cancellato intere zone dalla faccia della Terra.

In questo scenario un mercenario senza nome e il suo eroico compare, Gonzo Lubitsch, accompagnati da una ciurma di guerrieri male assortita e rotta a ogni esperienza, hanno nelle loro mani il destino dell’umanità.

Una slavina di cambi di registro, digressioni e divertissement, maneggiati attraverso una lingua capace di ridere e di far pensare, danno forma a un’odissea nella tradizione del miglior Kurt Vonnegut.

