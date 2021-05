Durante il Disney Investor Day di Dicembre, i Marvel Studios hanno annunciato ufficialmente il Film Ant-Man and The Wasp: Quantumania, il terzo film dedicato all’uomo-formica interpretato da Paul Rudd in cui assisteremo all’introduzione di uno dei villain più importanti della Marvel nonché avversario dei Fantastici Quattro e degli Avengers fumettistici, e cioè: Kang il Conquistatore.

Il regista del film, Peyton Reed, ha pubblicato sul suo profilo Twitter la prima foto dal set del Film scattata ai Pinewood Studios che conferma che i Marvel Studios utilizzeranno la tecnologia ‘The Volume’ anche per Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Welcome to The Volume.

QUANTUMANIA Prep

Pinewood Studios, Iver Heath

May 2021

Con questa tecnologia, per chi non lo sapesse, è possibile creare uno spazio che permette agli attori di interagire con degli sfondi realizzati in CGI invece di girare con blue o green-screen, per poi aggiungerli direttamente nel Film in fase di post-produzione.

La Stagecraft, che evolve e migliora la tecnica Rear Projection già esistente nel cinema, è stata introdotta e sviluppata da Lucasfilm e Industrial Light & Magic e permette di girare gran parte della serie al chiuso senza il classico come detto green screen, migliorando così la qualità visiva e l’illuminazione generale. L’intero set viene allestito con degli enormi schermi LED affiancati dagli oggetti di scena: questo permette al team di sviluppo di creare digitalmente tutti gli sfondi (modificandoli e renderizzandoli in tempo reale) e proiettarli sugli schermi, rendendo tutto l’ambiente più “reale”.

Le dimensioni del set base sono di 6 metri e mezzo di altezza per 25 metri di diametro, ma a partire da Thor: Love and Thunder di Taika Waititi verranno utilizzati ancora più pannelli LED in degli ambienti ancora più grandi, per offrire una risoluzione maggiore ed un ambiente virtuale ancora più grande. In termini pratici, da una parte questo dà la possibilità agli studios di girare al chiuso e di garantire una sicurezza maggiore per cast e crew in tempi di pandemia da Covid (in quanto si troveranno in un ambiente protetto, controllato e sanificato quotidianamente, lontano da fan, paparazzi etc) e dall’altra parte permette di migliorare ancora di più la qualità visiva e soprattutto l’illuminazione, mettendo in secondo piano il classico green/blue screen.

Ant-Man And The Wasp: Quantumania – trama e cast

E’ ancora presto per parlare di anticipazioni sulla trama. Di certo le particelle Pym hanno giocato un ruolo fondamentale per la trama di Avengers: Endgame e la sconfitta di Thanos, per cui è facile pensare che le rivedremo in azione. Scott e Hope torneranno a esplorare il regno quantico? Quale sarà la nuova minaccia per Ant Man and the Wasp?

Dopo gli eventi di Endgame, sappiamo che tutti i protagonisti dei film su Ant-Man sono sopravvissuti alla guerra con Thanos. Infatti nel cast di Ant-Man 3 tornerà a vestire i panni di Scott Lang / Ant Man l’attore Paul Rudd. Al suo fianco, a interpretare Hope Van Dyne / Wasp, ci sarà nuovamente Evangeline Lilly. Assieme ai due attori protagonisti potremo rivedere anche Michael Douglas e Michelle Pfeiffer nei panni di Hank Pym e Janet Van Dyne. Si aggiungono poi al cast anche Kathryn Newton come Cassie Lang, la figlia di Scott, e Jonathan Majors, che sarà Kang the Conqueror, il cattivo del Film. Come personaggi secondari potremmo rivedere Luis, interpretato da Michael Peña.

