Come ormai facciamo ogni settimana, anche questa volta vi riportiamo le uscite Sergio Bonelli Editore dall’18 al 24 maggio 2021.

Tra queste nuove uscite settimanali, tra albi e volumi, troviamo diverse pietre miliari come Tex Willer, Zagor e Dragonero.

Le uscite Sergio Bonelli Editore dall’18 al 24 maggio 2021

NATHAN NEVER 360 – L’uomo senza volto

di Michele Medda e Andrea Cascioli

96 pagine – 16 x 21 cm, B/N, brossurato, € 3,90

Il Morrison Building, con un glorioso passato alle spalle, ha le ore contate. Ormai fatiscente, l’edificio è condannato, senza appello, alla demolizione… Eppure c’è qualcuno, nascosto nell’ombra, che pur di non vedere il palazzo abbattuto non si fa alcuno scrupolo a uccidere! Toccherà a Nathan e a Legs il non facile compito di doverlo snidare…

TEX WILLER N°31 LO SCIAMANO DEI CROW

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 64

Codice a barre: 977261184704610031

Uscita: 19/05/2021

Soggetto: Boselli Mauro

Sceneggiatura: Boselli Mauro

Disegni: Del Vecchio Pasquale

Copertina: Dotti Maurizio

3,50€

Mentre Kit Carson e il suo nuovo amico Ray Clemmons vengono attaccati dai trappers della compagnia guidati da Gomez e Hannigan, Tex e i suoi compagni sono ospiti del villaggio Crow. Ma molti, in particolar modo la cricca che fa capo allo sciamano Corvo Nero, non vedono di buon occhio l’ospitalità concessa agli amici dei Blackfoot, Una volta fuori dal villaggio, Tex, Birdy, Lily e le loro guide Blackfoot diventeranno prede da abbattere.

ZAGOR PIÙ N°1 LE STORIE DI MOLTI OCCHI

Formato: 16×21 cm, b/n

Pagine: 192

Codice a barre: 977182645304210042

Uscita: 20/05/20216,90€

Soggetto: Burattini Moreno, Pistoia Thomas, Faraci Tito, Venanzetti Nicola, Rohl Edoardo

Sceneggiatura: Burattini Moreno, Pistoia Thomas, Faraci Tito, Venanzetti Nicola, Rohl Edoardo

Disegni: Voltolini Stefano, Pozza Luca, Corda Luca, Venturi Walter, Perconti Davide, Esposito Bros

Copertina: Piccinelli Alessandro

Le storie di Molti Occhi

Soggetto e sceneggiatura: Moreno Burattini

Disegni: Stefano Voltolini

Il tesoro di Kiutuky

Soggetto e sceneggiatura: Thomas Pistoia

Disegni: Luca Pozza, Luca Corda

Il morbo

Soggetto e sceneggiatura: Tito Faraci

Disegni: Walter Venturi

I Guerrieri Fantasma

Soggetto e sceneggiatura: Nicola Venanzetti

Disegni: Esposito Bros

La casa nella foresta

Soggetto e sceneggiatura: Edoardo Rohl

Disegni: Davide Perconti

Quattro nuove storie brevi narrate dallo stregone Molti Occhi a un gruppo di giovanissimi pellerossa, finiti nei guai insieme a lui nel corso di una drammatica avventura.

Storie che parlano di come la scure di Zagor sia capitata nelle mani di un ragazzino, di uno scienziato pazzo che sperimenta un filtro di sua invenzione su una tribù indiana, di tre cavalieri fantasma in cerca di malvagi da punire, del segreto nascosto in una capanna in mezzo al bosco.

I RACCONTI DI DOMANI 4 – VARIE ED EVENTUALI

di Tiziano Sclavi e Sergio Gerasi

64 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 19

Nuovo volume per I racconti di domani, la serie inedita di Tiziano Sclavi, nella quale il creatore di Dylan Dog ritrova tutto il suo universo immaginifico e i temi a lui cari. Cosa nasconde il misterioso volume che Dylan Dog ha trovato nel negozio di robivecchi Safarà?

Hamlin, il beffardo e luciferino gestore del negozio, glielo descrive come “una raccolta

di racconti che saranno scritti soltanto domani”. Storie bizzarre, paurose, struggenti, efferate, crudeli, che travolgeranno l’Indagatore dell’Incubo!

NATHAN NEVER – TRE PASSI NEL DOMANI

di Michele Medda, Bepi Vigna, Antonio Serra, Nicola Mari, Germano Bonazzi e Roberto De Angelis

144 pagine – 22 x 30 cm, colore, cartonato, € 22

Cominciamo a festeggiare il trentennale della prima testata di fantascienza della Casa editrice riproponendo un titolo speciale, mai pubblicato prima in libreria e fumetteria, che vede i tre autori del celebre personaggio, Medda, Serra e Vigna, firmare ognuno una storia disegnata a sua volta da tre dei principali e storici disegnatori della serie. Un volume apparso per i vent’anni di Nathan Never riproposto in un’edizione in grande formato.

TEX CLASSIC 110 – Tex in trappola

di Gianluigi Bonelli e Aurelio Galleppini

64 pagine – 16 x 21 cm, colore, brossurato, € 3,20

Dopo aver inferto un duro colpo alla banda dei malfattori di Laredo, Tex viene imprigionato da “El Moro”, ma il provvidenziale arrivo di Tiger Jack ribalta le sorti e ora Aquila della Notte può porre fine al dominio dell’uomo incappucciato, svelandone finalmente l’identità!

Acquista Dylan Dog presenta I racconti di domani: 1