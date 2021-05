Sweet Tooth – il trailer italiano ufficiale della serie Netflix

Sweet Tooth, la serie Netflix tratta dal fumetto originale di Jeff Lemire, si mostra nel nuovo trailer esteso italiano ufficiale dopo il primo teaser di qualche settimana fa.

Possiamo guardarlo in apertura, direttamente dal canale YouTube del servizio streaming di video on demand.

La serie sarà interamente disponibile dal 4 Giugno 2021 e viene così presentata da Netflix:

Tratta dall’amato fumetto di DC Comics e con la produzione esecutiva di Susan Downey e Robert Downey Jr., Sweet Tooth è una favola postapocalittica che racconta l’avventura straordinaria di un bambino metà umano e metà cervo e di un viandante solitario in cerca di risposte. Tutti gli episodi di Sweet Tooth saranno disponibili dal 4 giugno 2021, solo su Netflix.

A proposito di Sweet Tooth

La serie si compone di otto episodi, è diretta da Jim Mickle ed è una produzione DC Entertainment, Team Downey e Warner Bros. Television.

Il cast include Christian Convery, Nonso Anozie, Adeel Akhtar, Aliza Vellani, Stefania LaVie Owen, Dania Ramirez, Neil Sandilands, Will Forte e James Brolin (voce narrante).

Jeff Lemire ha pubblicato il fumetto originale per la Vertigo dal 2009 al 2013; i 40 albetti sono stati raccolti in sei volumi brossurati.

Una nuova miniserie, intitolata Sweet Tooth: The Return, ha debuttato per la linea DC Black Label a Novembre 2020: pianificata in sei episodi, è descritta come una ardita rivisitazione della mitologia della serie.

In Italia la serie a fumetti è stata pubblicata per la prima volta da RW Edizioni.

Dal 29 Aprile 2021 Panini DC Italia ha iniziato a pubblicare la nuova edizione italiana:

In attesa della serie TV, arriva la nuova edizione della prima, amatissima serie Vertigo di Jeff Lemire (Essex County)! Sweet Tooth racconta di Gus, esemplare di una nuova razza di bambini ibridi uomo/animale cresciuta in isolamento a seguito di una misteriosa pandemia. Dopo la morte di suo padre, Gus incontra un gigantesco vagabondo di nome Jepperd, che promette di aiutarlo. Insieme intraprenderanno un viaggio attraverso un’America postapocalittica per trovare il rifugio degli ibridi!

Per Giugno è prevista la pubblicazione dell’inedito Il Ritorno.

Acquista il primo volume del fumetto originale