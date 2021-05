A seguire tutte le uscite Panini Disney di Luglio 2021, dalla sezione Anteprima del sito web ufficiale di Panini Comics.

Le uscite Panini Disney di Luglio 2021

TOPOLINO 3424

7 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3425

14 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col. col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3425 + DRONE

14 LUGLIO 2021

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 14,90

Per la prima volta, arriva l’imperdibile Topodrone: il Drone radiocomandato di Topolino. Divertiti a guidare dalla distanza il tuo drone e esibisciti in acrobazie aeree mozzafiato! Il drone è pilotabile fino a 30 metri di altezza e stabilizzato con giroscopio a 6 assi. Inoltre è munito di 2 led per l’orientamento, di una batteria al lito ricaricabile con cavo USB!

TOPOLINO 3426

21 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

TOPOLINO 3426 + RADIOCOMANDO

21 LUGLIO 2021

14×18,5, B., 160 pp., col. • Euro 14,90

In questa uscita: il radiocomando, il cavo di ricarica USB e 4 eliche di ricambio!

TOPOLINO 3427

28 LUGLIO

13,9×18,6, B., 160 pp., col.

col. · Euro 3,00

Ritorna il deposito di Zio Paperone:

PIANO TERRA + ZIO PAPERONE;

AGOSTO

Euro 6,50

AGOSTO Euro 6,50 PRIMO PIANO + BATTISTA;

AGOSTO

Euro 6,50

AGOSTO Euro 6,50 SECONDO PIANO;

AGOSTO

Euro 6,50

AGOSTO Euro 6,50 TERRAZZA + CANNONE;

AGOSTO

Euro 6,50

AGOSTO Euro 6,50 LIMOUSINE; AGOSTO

Euro 3,50

Euro 3,50 BASSOTTI; AGOSTO

Euro 3,50

MICKEY MOUSE MYSTERY MAGAZINE – VOLUME EXTRA + COFANETTO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2022 17×24, C., 72 pp. TBC, col. Euro 70,00 TBC

Completa la nuova raccolta delle avventure noir di Topolino detective di Anderville, pubblicate a partire dal 1999, un cofanetto per raccogliere i 6 volumi con i 12 episodi e il settimo volume cartonato dedicato alle storie brevi della spassosa mini-serie con il catastrofico reporter Chester Soup per mano di Silvia Ziche con Francesco Artibani e Davide Catenacci e i due episodi della mini-serie Anderville confidential, scritta da Bruno Enna e disegnata da Giuseppe Zironi. In più contenuti extra, interviste e contributi degli autori. Solo in fumetteria e su panini.it.

IMPARA IL CALCIO CON TOPOLINO

Autori: AA.VV.

GIUGNO 2021 • 13,9×18,6, C., 192 pp., col. • Euro 6,90

In occasione degli appuntamenti calcistici degli Europei, ecco un aggiornatissimo manuale di calcio di Topolino. Una guida unica, con spiegazioni, consigli, suggerimenti per imparare la teoria e migliorare la pratica, intervallati da tre storie a fumetti di Paperi alle prese con il mondo del pallone. La prefazione è di Swann Ritossa, campione di calcio freestyle.

METAL EDITION – ARTIBANI

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 14,5×19,5, B., 288 pp., col. Euro 7,90

È il momento di farsi quattro risate sotto l’ombrellone grazie a una selezione di storie umoristiche firmate da uno dei nomi più conosciuti e versatili associati a Topolino, il mitico Francesco Artibani. Anche stavolta scelte per voi da chi le ha ideate, tutte le storie presenti nel volume sono disegnate da grandi artisti, tra cui Silvio Camboni, autore di Zio Paperone e il campione in affitto, spassosa avventura a sfondo calcistico, o Silvia Ziche, che ha realizzato I racconti della Banda Bassotti – La pecora nera.

TOPOLINO – LE STRISCE DI GOTTFREDSON 1938/1940

Autori: Merrill De Maris, Floyd Gottfredson

NOVEMBRE 2021 • 26,1×21,6, C., 288 pp., col. • Euro 34,90

DONALD DUCK – LE STRISCE DI TALIAFERRO 1948 – 1950

Autori: Bob Karp, Al Taliaferro

NOVEMBRE 2021 28×21,5, C., 272 pp., col. Euro 34,90

PK POTERE E POTENZA – TERZA RISTAMPA

Autori: F. Artibani, L. Pastrovicchio, M. Monteduro

GIUGNO 2021 • 20,5×31,5, C., 176 pp., col. • Euro 18,90

PK CRONACA DI UN RITORNO – RISTAMPA

Autori: A. Sisti, C. Sciarrone, M. Monteduro

GIUGNO 2021 • 20,5×31,5, C., 176 pp., col. • Euro 18,00

PK – L’ORIZZONTE DEGLI EVENTI – RISTAMPA

Autori: F. Artibani, L. Pastrovicchio, M. Monteduro

GIUGNO 2021 • 20,5×31,5, C., 176 pp., col. • Euro 18,00

PK NEW ERA – COFANETTO 25ESIMO ANNIVERSARIO CON 7 VOLUMI

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

GIUGNO 2021 • 21,4×10,7×32,6 Euro 134,90

PK NEW ERA – COFANETTO 25ESIMO ANNIVERSARIO

Autori: Francesco Artibani, Alessandro Sisti, Lorenzo Pastrovicchio, Claudio Sciarrone

MARZO 2021 • 21,4×10,7×32,6 Euro 10,90

A grande richiesta, torna il cofanetto per raccogliere i 7 volumi dedicati alle storie di PKNE, illustrato da Lorenzo Pastrovicchio e Claudio Sciarrone e colorato da Max Monteduro: Gli Argini del tempo, Il raggio nero, Il marchio di Moldrock, Droidi e in una nuova edizione con copertina inedita Potere e Potenza, Cronaca di un ritorno e L’orizzonte degli eventi. In omaggio la litografia d’autore e la PK CARD NEW ERA.

DUCKTALES N. 5

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 17×24, B., 128 pp., col. • Euro 9,90

WIZARDS OF MICKEY N. 12

Autori: Matteo Venerus, Roberto Marini

LUGLIO 2021 17×23,9, B., 152 pp., col. Euro 6,90

Oberon, Arena, Destino: le tre grandi saghe firmate da Matteo Venerus ai testi e da Roberto Marini ai disegni chiudono la riproposta di Wizards of Mickey nel formato Legendary Collection. Un gran finale in cui ritroveremo tutti gli ingredienti che hanno decretato il successo di questo mondo parallelo, fra maghi, streghe, folletti, draghi e arcani intrighi…

IL MANUALE DELLE GIOVANI MARMOTTE N. 16

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14,5×19,5, B., 144 pp., col. • Euro 4,90

ZIO PAPERONE N. 37

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO N. 494

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,50

PAPERINO N. 494 + UN ESCLUSIVO GADGET SPORTIVO

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 5,50

BIG N. 160

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 12,5×18,5, B., 416 pp., col. • Euro 6,00

GRANDI CLASSICI DISNEY N. 67

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 14,5×19,5, B., 240 pp., col. • Euro 4,90

PAPERINIK N. 56

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 13,7×19,5, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

TOPOLINO IN GIALLO N. 3

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 14,9×19,5, B., 160 pp., col. • Euro 4,50

PACK DOV’È TOPOLINO? + DOV’È PAPERINO?

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 22×29, B., 96 pp., col. • Euro 7,50

Due uscite da 48 pagine di divertimento, alla ricerca di Topolino e di Paperino e dei loro amici all’interno di grandi tavole riccamente illustrate. In più, una storia breve a fumetti, tutta da ridere!

VACANZISSIMA

Autori: AA. VV.

LUGLIO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 3,90

ENIGMISTICA DI TOPOLINO N. 47

Autori: AA.VV.

AGOSTO 2021 • 19×24, S., 48 pp., col. • Euro 3,50

THE BEST OF TOPOLINIA AL MARE

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 13,7×19,5, B., 288 pp., col. • Euro 5,90

Il “best of” questo mese lascia Topolinia e si sposta al mare, per proporre una selezione di storie divertenti a tema estivo. Apre il volume un classico imperdibile, Topolino e il popolo del mare, scritto da Giorgio Pezzin e disegnata da Massimo De Vita per la serie delle Tops Stories. Sempre per il filone delle avventure da leggere sotto l’ombrellone, c’è Macchia Nera e la vacanza… a scacchi, firmata da due autori altamente apprezzati, Teresa Radice e Stefano Turconi.

NOI, PAPERI

Autori: AA. VV.

AGOSTO 2021 • 14×18,6, B., 192 pp., col. • Euro 4,50

Questo mese tanti protagonisti: Paperino in grande compagnia, con cugini, zii e nipoti. Ecco quindi la mitica coppia campione di guai e risate in Paperino, Paperoga e i lavori U.T.P., dove la misteriosa sigla sta per “un tantino pericolosi”, mentre Paperino e Gastone partiranno alla ricerca della fonte del sapiente in una bella storia firmata da Rodolfo Cimino e Giuseppe Dalla Santa.

DISNEY LOVE N. 5

Autori: AA.VV.

LUGLIO 2021 • 12,4×18,6, B., 144 pp., col. • Euro 3,90

Acquista PK Art Portfolio