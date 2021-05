A Luglio Panini Comics riproporrà Rango di Leo Ortolani e presenterà il nuovo romanzo di Star Wars L’Alta Repubblica.

Di seguito, dalla sezione Anteprima del sito web ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Panini Comics di Luglio 2021.

Le uscite Panini Comics di Luglio 2021

RANGO

Autore: Leo Ortolani

8 luglio • 18×26, B., 64 pp., b/n • Euro 5,00

Vietnam. Una guerra sporca. Una guerra lurida. Una guerra che ha segnato milioni e milioni di spettatori. Una guerra combattuta da tanti giovani. Giovani attori. Una guerra che è arrivata nelle nostre case, alle 20:30, in prima serata.

Da questi terribili ricordi, nasce la vera storia di un falso reduce e di come abbia vinto la guerra.

Dopo il successo de Il cercatore, state pronti per Rango.

MATANA 5 (DI 6)

Autore: Leo Ortolani

15 luglio • 18×26, S., 32 pp., b/n • Euro 3,00

RAT-MAN GIGANTE 90

Autore: Leo Ortolani

5 agosto • 20×27,5, S., 64 pp., b/n • Euro 3,00

ASTERIX E IL GIRO DI GALLIA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

8 luglio • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

ASTERIX E CLEOPATRA

Autori: René Goscinny, Albert Uderzo

29 luglio • 21,8×28,7, B., 48 pp., col. • Euro 6,90

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES 49

Autori: Kevin Eastman, Tom Waltz, Dave Wachter, Pablo Tunica, AA.VV.

Luglio • 17×26, B., 96 pp., col. • Euro 10,90

Contiene: Teenage Mutant Ninja Turtles (2011) #81/84, Teenage Mutant Ninja Turtles Universe (2016) #19, #24

FAR CRY – IL MANUALE UFFICIALE DI SOPRAVVIVENZA

Autore: Josh Parker

Ottobre • 23,5×19,05, C., 248 pp., col. • Euro 35,00

Contiene: The Official Far Cry Survival Manual

In attesa dell’uscita del sesto capitolo di uno dei maggiori successi di casa Ubisoft, allenati a sfuggire alle situazioni più estreme e selvagge con Far Cry: Manuale ufficiale di sopravvivenza, ispirato alle atmosfere del videogioco.

Scopri come sopravvivere nell’era preistorica, curare qualunque ferita e scampare a una guerra nucleare grazie al diario di bordo di un giornalista, che per seguire la notizia si avventurerà sino ai confini dell’universo videoludico e oltre!

Un vero e proprio manuale di 250 pagine per essere pronti a tutto, ovunque e in qualsiasi momento!

HARRY POTTER DALLA PAGINA ALLO SCHERMO — L’AVVENTURA CINEMATOGRAFICA RACCONTATA PER IMMAGINI — NUOVA EDIZIONE AGGIORNATA

Autore: Bob McCabe

Ottobre • 26,5×32, C., 540 pp., col. • Euro 65,00

Contiene: Harry Potter Page to Screen — Updated Edition

La “bibbia” che raccoglie tutti i segreti della saga cinematografica dedicata a Harry Potter, il magico protagonista dei romanzi di J.K. Rowling, torna finalmente disponibile in un’edizione aggiornata, con una nuova copertina fotografica dedicata all’ultimo episodio e una sezione finale inedita che va a completare il perfetto compendio al magico mondo creato dai Warner Studios.

Memorabilia, sticker, pagine estraibili, la riproduzione della Mappa del Malandrino e molto altro ancora ti aspetta per rivivere le emozioni di una serie di film che ha ridefinito il primo decennio degli anni 2000!

STAR WARS: I SEGRETI DEI JEDI

Autore: Marc Sumerak

Ottobre • 23×23, C., 32 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Jedi

La guida definitiva al mondo dei Jedi, un manuale essenziale che vi permetterà di scoprire la galassia lontana lontana.

Fatti, articoli, curiosità sui più grandi Cavalieri della saga di Star Wars: le loro tecniche, il loro credo, le loro spade laser.

Articoli interattivi, poster, diari segreti, pop-up in 3D e messaggi da decrittare sono solo alcuni dei segreti da scoprire per passare da Padawan a Maestro Jedi!

STAR WARS: I SEGRETI DEI SITH

Autore: Marc Sumerak

Ottobre • 23×23, C., 32 pp., col. • Euro 19,00

Contiene: Star Wars: The Secrets of the Sith

Unitevi all’Imperatore Palpatine – o forse dovremmo dire Darth Sidious! – per andare alla scoperta dei Sith e di tutti gli alleati.

I segreti dei Sith è un libro imperdibile fra disegni incredibili, pop-up e inserti nascosti.

Conosci i misteri più oscuri di Darth Vader, Kylo Ren, Darth Maul e, con loro, tutti i segreti del lato oscuro della Forza!

STAR WARS: DELIZIE DA UNA GALASSIA LONTANA LONTANA…

Autori: AA.VV.

Settembre • 20,5×25,5, C., 128 pp., col. • Euro 25,00

Contiene: Star Wars: Galactic Baking

Il ricettario ufficiale di stuzzichini dolci e salati direttamente da Tatooine, Hoth e oltre!

Le ricette raccolte in questo libro vi permetteranno di preparare piatti deliziosi – da quelli più semplici “a velocità luce”, a quelli più sani del “Lato Chiaro” – da gustare in famiglia o con gli amici, tuttei ispirati ai mondi di Star Wars.

Che in cucina siate un Padawan o un Maestro Jedi, non importa: troverete certamente qualcosa che vi ispiri a partire alla volta della galassia lontana lontana….

STAR WARS ROMANZI – L’ALTA REPUBBLICA: NELL’OSCURITÀ

Autore: Claudia Gray

Luglio • 16,5×24, C., 448 pp., b/n. con sovraccoperta, Euro 26,00

Contiene: Star Wars – The High Republic: Into the Dark

Un nuovo tassello dell’incredibile affresco di L’Alta Repubblica!

Il Padawan Reath Silas sta per arrivare al Faro Starlight, quando la nave su cui sta viaggiando viene scaraventata fuori dall’iperspazio a causa di un disastro di dimensioni galattiche.

Insieme ai suoi compagni troverà rifugio in una stazione spaziale abbandonata che nasconde un mistero… La scrittrice di bestseller young adult Claudia Gray (Evernight) firma un esordio nel mondo di Star Wars colmo di fascino e azione!

STAR WARS 5

Autori: Charles Soule, Jesús Saiz, Greg Pak, Raffaele Ienco

8 luglio • 17×26, S., 48 pp., col. • Euro 5,00

Contiene: Star Wars (2020) #5, Darth Vader (2020) #5

STAR WARS: L’ALTA REPUBBLICA 4

Autori: Cavan Scott, Ario Anindito

Luglio • 17×26, S., 24 pp., col. • Euro 3,00

Contiene: Star Wars: The High Republic (2020) #4

DOTTORESSA APHRA VOL. 1: FORTUNA E FATO

Autori: Alyssa Wong, Marika Cresta

Agosto • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

Contiene: Doctor Aphra (2020) #1/5

STAR WARS – INFINITÀ VOL. 1: UNA NUOVA, NUOVA SPERANZA

Autori: Chris Warner, Drew Johnson, Al Rio

Luglio • 17×26, B., 192 pp., col. • Euro 18,00

Contiene: Star Wars: Infinities – A New Hope (2001) #1/4, Star Wars: Infinities – The Empire Strikes Back

(2002) #1/4

Amiamo e conosciamo a menadito la saga di Star Wars.

Ma se le cose non fossero andate proprio come ci hanno raccontato i film?

Cosa sarebbe successo se Luke Skywalker non fosse riuscito a distruggere la Morte Nera? E se Ian Solo non fosse riuscito a salvarlo dai ghiacci di Hoth?

Le possibilità sono infinite, in una sorprendente narrazione alternativa dei più amati film della trilogia originale!

LEGO® EXPLORER MAGAZINE 1

10 giugno • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il pappagallo LEGO®

LEGO® EXPLORER MAGAZINE 2

10 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: l’auto da corsa LEGO®

LEGO® MINECRAFT 1

Agosto • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® di Steve con uno zombi e un maiale!

TOPOLINO JUNIOR 5

20 luglio • 20×26,5, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il disco volante di Topolino!

LEGO® NINJAGO MAGAZINE 42

5 agosto • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure ufficiale LEGO® di Jay!

LEGO® FRIENDS MAGAZINE 26

30 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: il set LEGO® del chiosco del gelato!

LEGO® JURASSIC WORLD 14

31 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® di Owen con motocicletta!

LEGO® CITY 21

22 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: la minifigure LEGO® dell’operatore ecologico!

SPIDER-MAN IL GIORNALINO! 17

16 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: una mitica sorpresa di Spidey!

MASHA E ORSO MAGAZINE 4

15 luglio • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: la stupenda torcia proiettore di Masha e Orso!

BEN 10 MAGAZINE 21

20 luglio • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: un bellissimo gadget di Ben 10 e una bustina di Monster Mix!

GORMITI MAGAZINE 20

27 luglio • 23×29, S., 32 pp., col. • Euro 5,90

In regalo: un 3D a sorpresa dei Gormiti!

MIRACULOUS LADYBUG MAGAZINE 41

15 luglio • 21×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: il diario con glitter di Miraculous Ladybug!

SPIDER-MAN MAGAZINE 34

30 luglio • 19,8×28, S., 32 pp., col. • Euro 9,90

In regalo: la giga pistola ad acqua di Spider-Man!

TEENAGE MUTANT NINJA TURTLES MAGAZINE 51

23 luglio • 20×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: l’incredibile orologio ad acqua dei Ninja Turtles!

MY LITTLE PONY 66

1 agosto • 20×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: i braccialetti dell’amicizia di My Little Pony!

AVENGERS MAGAZINE 46 SPECIALE CAPITAN AMERICA

4 agosto • 19,8×28, S., 32 pp., col. • Euro 4,90

In regalo: un super gadget degli Avengers!

Le uscite Panini Comics di Luglio 2021 – ristampe

DOWNTON ABBEY: IL RICETTARIO UFFICIALE

Luglio • 20,5×25,5, C., 272 pp., col. • Euro 35,00

DOWNTON ABBEY: IL LIBRO UFFICIALE DEI COCKTAIL

Luglio • 17×21,6, C., 160 pp., col. • Euro 25,00

DOWNTON ABBEY: RICETTE PER IL TÈ DEL POMERIGGIO

Luglio • 17×21,6, C., 144 pp., col. • Euro 25,00

DOWNTON ABBEY: IL RICETTARIO UFFICIALE DI NATALE

Luglio • 20,5×25,5, C., 240 pp., col. • Euro 35,00

STAR WARS – JEDI FALLEN ORDER: IL TEMPIO OSCURO

Luglio • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 13,00

STAR WARS: THRAWN PRIMA RISTAMPA

Luglio • 17×26, B., 144 pp., col. • Euro 15,00

STAR WARS: KANAN – L’ULTIMO PADAWAN PRIMA RISTAMPA

Luglio • 17×26, C., 272 pp., col. • Euro 27,00

STAR WARS: JEDI DELLA REPUBBLICA – MACE WINDU PRIMA RISTAMPA

Luglio • 17×26, B., 112 pp., col. • Euro 14,00

STAR WARS: CHEWBECCA PRIMA RISTAMPA

Luglio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 14,00

STAR WARS: OBI-WAN & ANAKIN PRIMA RISTAMPA

Luglio • 17×26, C., 112 pp., col. • Euro 14,00

Acquista il mensile Star Wars L’Alta Repubblica 1