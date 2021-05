Di seguito tutte le uscite Star Comics in arrivo in edicola e fumetteria nel corso del mese di Giugno 2021.

Star Comics – le uscite del 1 Giugno 2021

ONE PIECE IL FILM: STAMPEDE – ANIME COMICS 2

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, colore., 256 pp, con sovraccoperta, € 9,90

Grazie ai poteri di assemblaggio del suo Frutto del Diavolo, Douglas Bullet si è trasformato in un’arma colossale. Mentre Rufy e gli altri esponenti della peggiore delle generazioni sono impegnati ad affrontarlo, la Marina attiva il Buster Call… e la cospirazione di Festa il Festaiolo scatena il caos! A cosa porterà la “frenesia” che ormai coinvolge anche Flotta dei Sette, Armata Rivoluzionaria e CP0?! E che ne sarà del tesoro del Re dei Pirati?!



DEMON SLAYER – KIMETSU NO YAIBA IL FIORE DELLA FELICITÀ – ROMANZO

Koyoharu Gotouge, Aya Yajima

14,5×21, B, b/n, 144 pp, con alette, con mini poster, € 15,00

Nel villaggio in cui il suo gruppo si è fermato, Tanjiro vede la radiosa figura di una sposina che sembra avere la stessa età di Nezuko. Desiderando la stessa felicità anche per la sorella, parte da solo alla ricerca di un fantomatico fiore sul quale circola una leggenda… Arriva finalmente in Italia la serie di novel ispirate alle avventure di Tanjiro e compagni. In questa prima uscita, oltre alla storia che dà il titolo al volume, vi aspettano racconti su Zenitsu, Inosuke e vari membri della Squadra Ammazza Demoni, tutti episodi inediti nell’opera principale, oltre a una storia breve incentrata sull’extra “Campus Kimetsu”!

STARDUST 99

THE SEVEN DEADLY SINS 41

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, € 4,30

Anche in edicola

Le verità nascoste dietro la nascita dei Seven Deadly Sins, l’obiettivo ultimo di Merlin, la sua grande ambizione che, infine, si realizza. Arthur, il Re del Caos, si è risvegliato, ma ad attendere con ansia la sua resurrezione non era soltanto una maga… L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine!

STARDUST LIMITED 99

THE SEVEN DEADLY SINS 41 LIMITED EDITION

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con stickers, con mini artbook, con postcard, € 8,90

L’epica storia dei sette peccatori giunge al termine, e per celebrare il traguardo dell’ormai storica serie del maestro Suzuki, l’ultimo volume sarà disponibile anche in una versione a tiratura limitata, con all’interno dei fantastici sticker, un mini artbook e un’esclusiva cartolina da collezione!

SHAMAN KING FINAL EDITION 5

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Lo Shaman Fight è finalmente iniziato. Il primo avversario di Yoh è Horohoro, il cui spirito personale è un korpokkur di nome Kororo. Nonostante la sua indolenza, Yoh si dimostra comunque molto forte e Horohoro lo attacca con tutto il suo potere medianico, scatenando contro di lui la sua tecnica più potente, una gigantesca valanga di neve!



QUEER 9

LIFE – CAMMINANDO SULLA LINEA

Miya Tokokura

13×18, B, b/n e col., 184 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Contenuti espliciti

Il serissimo Ito e l’ingenuo Nishi si conoscono per caso mentre, di ritorno da scuola, giocano ognuno per conto proprio a “camminare sulla linea bianca”. Ben presto, Ito sente sbocciare dentro di sé un sentimento che va oltre la semplice amicizia e, incapace di restare fermo ad aspettare quel loro “appuntamento segreto sulla linea”, un giorno si lascia andare e bacia Nishi… Da quel momento, i due ragazzi inizieranno un percorso di crescita che da liceali li vedrà diventare studenti universitari e poi uomini adulti, alla ricerca del loro posto nella società. Ecco a voi il toccante racconto della vita di due uomini innamorati, in bilico tra un sentimento forte e immutabile e una realtà in continua evoluzione.

QUEER 10

NON VOLEVO INNAMORARMI

Minta Suzumaru

13×18, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Contenuti espliciti

Yoshino è gay, ha quasi trent’anni e non ha mai avuto una relazione. Un giorno, quando ormai sta per abbandonare ogni speranza di trovare l’amore, decide di farsi coraggio e varca la soglia di un gay bar dove conosce Ro, un ragazzo dai capelli color argento. Attratto dall’aura di mistero che lo ammanta, lasciandosi trascinare dall’impeto del momento, Yoshino finisce per andarci a letto… Arriva un’impacciata e dolce storia d’amore tra un affascinante studente universitario, apparentemente immune ai problemi di cuore, e un timido impiegato che non sa (ancora) cosa significhi innamorarsi.

NEVERLAND 349

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 4

Makoto Kobayashi

15×21, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 8,00

La vita di un gatto può essere molto stressante. Ogni giorno occorre scegliere con cura la cuccia più adatta tra i mille angolini disponibili, e lo stesso vale per le cose con cui giocare e il dove farsi le unghie. Il punto di vista dei felini spesso non combacia con quello degli umani, ma, come ci insegna il veterinario fuggitivo Richard Kimbley, bisogna comunque prendersi cura di queste adorabili bestiole nel migliore dei modi. Per Michael e Poppo, tuttavia, si prospetta all’orizzonte un vero e proprio sconvolgimento… È infatti in arrivo Tamami, la figlia dei loro padroni! Riusciranno a legare con la bambina?

UP 204

QUEEN’S QUALITY 13

Kyousuke Motomi

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, € 4,50

Kyutaro ha invitato il serpente di Aoi Shinonome, candidato capofamiglia del clan Seiryu, nel luogo dell’animo speciale di lui e Fumi. Per salvarlo, Kyutaro e il suo serpente, che ormai sono entrati in possesso di una forza schiacciante, affrontano la battaglia decisiva! Nel frattempo quelli della porta di Suzaku, finora avvolti dal mistero, rompono finalmente il silenzio… Quale sarà l’obiettivo della loro improvvisa comparsa? La saga del clan Seiryu arriva al suo punto culminante!

Star Comics – le uscite dell’8 Giugno 2021

BLACKING OUT

Chip Mosher, Peter Krause

20×30,5, cartonato, colore, 56 pp, € 13,90

Conrad, ex poliziotto caduto in disgrazia, cerca la redenzione tentando di risolvere un omicidio irrisolto durante la stagione degli incendi della California meridionale. Connie segue un unico indizio, un crocifisso, per scoprire le ragioni dietro la morte di Karen Littleton, il cui corpo è stato ritrovato in mezzo a un incendio che ha devastato la regione. La ricerca lo porta a scontrarsi con il padre della vittima (nonché principale sospettato), Robert Littleton, ma anche con gli ostili ex colleghi delle forze di polizia locali. Per tutto il tempo, Conrad combatte contro un pesante alcolismo, che annebbia le sue facoltà. La discesa di Conrad nelle parti più buie della città rischia di farlo perdere, ma per fortuna può contare su Anita, sua vecchia amica, e su Mattie, abile meccanico. Un thriller veloce e grintoso, a metà tra Fate Fuori Ramirez, True Detective e The Truth About the Harry Quebert Affair, caratterizzato da continui colpi di scena.

WASABI 11

MY SON IS PROBABLY GAY 2

Okura

15×21, B, b/n + colore, 136 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Un manga che insegna la felicità di essere genitori di un figlio gay. Una storia familiare tenera e coinvolgente che approda sulle pagine dell’esclusiva collana di Star Comics Wasabi.

BIG 65

FAIRY TAIL NEW EDITION 52

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,30

Anche in edicola

Mentre un’ondata di entusiasmo attraversa i membri della rinata Fairy Tail, Natsu e i suoi amici vengono a sapere la verità sullo scioglimento della gilda avvenuto un anno prima. La posta in gioco sembra essere nientemeno che il segreto supremo di Fairy Tail, finito nelle mire del potentissimo Impero Alvarez! Appreso che Makarov non ha più dato sue notizie da quando si è recato nel continente di Alakitasia per cercare di avviare una trattativa e proteggere la gilda, Elsa decide di attuare un piano di infiltrazione con pochi uomini scelti e portare in salvo il vecchio master…

FAN 261

KAGUYA-SAMA: LOVE IS WAR 7

Aka Asakasa

13×18, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Sciolto il consiglio studentesco, Kaguya e Shirogane hanno perso l’occasione di passare del tempo insieme. Facendo ricorso a tutto il suo coraggio, Shirogane si è deciso a ricandidarsi, ma quando va da Kaguya chiedendole di pronunciare un discorso di sostegno in suo favore, le parole che gli escono dalla bocca assomigliano piuttosto a una vera e propria dichiarazione! Per di più, a complicare le cose, ecco stagliarsi l’orgogliosa figura di Miko Iino, geniale studentessa del primo anno!

POINT BREAK 254

DOMANI IL PRANZO SEI TU 3

Kiminori Wakasugi

13×18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Il palcoscenico della lotta per la sopravvivenza di Sasazuka e degli altri superstiti si è spostato al di fuori della scuola. La regola per cui ogni giorno una persona deve finire in pasto al mostro non c’è più, ma ovunque si provi a fuggire, il cibo rimane la questione fondamentale…

ZERO 252

BAKEMONOGATARI – MONSTER TALE 9

Oh! Great, Nisioisin

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il racconto fa un salto indietro nel tempo per svelare l’origine della storia di Koyomi Araragi, per il quale tutto ebbe inizio dall’incontro con una fiera e bella vampira ferita a morte. Da quel momento, ad attenderlo ci sarebbero stati giorni che potremmo senza dubbio definire “infernali”…

KAPPA EXTRA 264

ARIADNE IN THE BLUE SKY 7

Norihiro Yagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Nel bel mezzo dello scontro tra Lat e Tsuta, Leana mostra uno strano potere di fronte al quale Lacyl rimane turbato… Conclusa la battaglia, ognuno formula la propria teoria in merito, ma ben presto il gruppo di viaggiatori si trova ad affrontare dei sicari arrivati direttamente dalla città volante, compreso Rockwell delle ceneri, membro delle Sette Spade, massimo potere combattente del regno di Ariadne!

WONDER 105

ECHOES 6

Kei Sanbe

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Per recuperare Kazuto, l’uomo del fuoco assalta l’ospedale in cui il ragazzo è ricoverato e riesce a portarlo via sfuggendo a Wakazono. Il diverso modo di pensare dei due criminali, tuttavia, si fa sempre più evidente e l’incrinarsi del loro rapporto finisce per coinvolgere profondamente anche Senri e le persone che gli stanno intorno. La vita di Enan è già in pericolo…

EXPRESS 252

MAO 5

Rumiko Takahashi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Gravemente ferito durante lo scontro con un sicario, Mao scampa miracolosamente alla morte grazie all’intervento di Nanoka. Nel frattempo, lo scontro con Shiranui, colui che regge le fila nell’ombra, si fa sempre più vicino…

Star Comics – le uscite del 16 Giugno 2021

SCP EXTRA 17

HITLER È MORTO 1

Jean-Christophe Brisard, Alberto Pagliaro

21×28, cartonato, colore, 64 pp, € 13,90

Quando il 2 maggio 1945 l’Armata Rossa entra a Berlino, Stalin dà mandato a due tra i migliori agenti segreti sovietici di indagare e trovare prove della morte del Führer. La potente agenzia NKVD (antenata del KGB), e il misterioso Smersh (l’agenzia di contro-spionaggio) si lanciano in una corsa sfrenata alla ricerca del corpo del dittatore. Colui che lo troverà è atteso da gloria e potere. Ma non c’è possibilità di errore… L’esperto giornalista Jean-Christophe Brisard ha avuto accesso ai documenti dei servizi segreti sovietici, e ne ha tratto una trilogia a fumetti storicamente rigorosa, illustrata dal talento di Alberto Pagliaro.

SCP EXTRA 18

BACTERIA

Matteo Bussola, Paola Barbato, Emilio Pilliu

17×25, cartonato, colore, 144 pp, € 14,00

Futuro remoto. Dopo l’ultimo conflitto mondiale, il pianeta è in ginocchio. Le radiazioni e gli effetti dell’agire umano sul clima hanno modificato le condizioni atmosferiche, e il mondo è in larga parte ritornato alla natura più selvaggia. Sono sopravvissuti cinque ceppi di esseri umani, che vivono isolati, nell’odio reciproco. È impossibile combattere una guerra, non ci sono più i mezzi, ma ogni popolo è arroccato nel proprio territorio, senza contatti con gli altri. Nella terra più a nord i comandanti meditano di conquistare tutte le altre terre, visto che sono riusciti a recuperare un’arma straordinaria. Nei loro laboratori, quattro ragazzi sono stati cresciuti perché un giorno potessero sacrificarsi per il bene del loro popolo. Non si sono mai incontrati tra loro. Sono portatori sani di alcune tra le più mortali malattie, e hanno un terribile compito: fare quanti più danni possibile nei territori nemici. Il contatto con il mondo esterno e l’innato istinto di sopravvivenza li faranno aggrappare alla vita, ma proveranno il desiderio di instaurare legami emotivi che per loro sono impossibili. Due dei più amati scrittori italiani presentano, insieme a un astro nascente del graphic novel, una storia imperdibile, intensa e drammaticamente attuale.

MANHWA 72

TOWER OF GOD 1

SIU

15×21, B, colore, 288 pp, con sovraccoperta, € 12,90

Molte sono le persone che ambiscono a scalare i piani della misteriosa Torre, ma l’ascesa alla cima è disseminata di difficoltà e prove dagli esiti mortali: solo chi si dimostrerà degno potrà proseguire. Rachel è scomparsa al suo interno spinta dalla volontà di realizzare il proprio desiderio, e Bam, pur di ritrovare la sua cara amica, decide di seguirne le tracce… Ma cosa lo attende una volta entrato in quel luogo inquietante?

Tra antichi segreti e mostri terrificanti, comincia un’avventura con la “A” maiuscola, in questo popolarissimo e celebratissimo webtoon tutto a colori!

SHAMAN KING FINAL EDITION 6

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Arrivato al secondo incontro, Yoh si trova di fronte il necromante Faust VIII. Il comportamento disumano dell’avversario manda il nostro eroe su tutte le furie, mettendolo con le spalle al muro. Apparentemente Yoh ha quasi esaurito il suo potere medianico… Come farà a cavarsela?

ACTION 327

RECORD OF RAGNAROK 5

Azychika, Shinya Umemura, Takumi Fukui

13×18, B, b/n e col., 192 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il furioso duello tra Kojiro Sasaki, il più forte dei perdenti, e Poseidone, il tiranno degli oceani, giunge infine al suo epilogo. Lo scontro successivo vedrà affrontarsi il più famoso assassino della storia, Jack lo Squartatore, e l’incrollabile dio guerriero Eracle. Si apre uno scontro tra bene e male! Chi vincerà?!

STARLIGHT 334

YOTSUBA&! 11

Kiyohiko Azuma

13×18, B, b/n, 224 pp, con sovraccoperta, € 6,90

Con l’arrivo dell’autunno, una stagione di strabilianti novità si dispiega davanti a Yotsuba! Tanto per cominciare: castagne appena raccolte, pizza d’asporto e udon fatti a mano sul fronte culinario, bolle di sapone “solo per adulti” sul fronte dei giochi più ambiti di sempre e una macchina fotografica a suo uso esclusivo sul fronte “lavorativo”. Unica nota dolente, Giulalmin va incontro a un brutto infortunio… Ma anche la tristezza, come le foglie, verrà spazzata via dal vento dell’amicizia!

MUST 117

MIX 16

Mitsuru Adachi

11,5×17,5, B, b/n e col, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,50

Esplode la seconda estate di Toma e Soichiro! Oltre all’ormai mitica batteria di fratelli che è sotto i riflettori, in campo c’è una squadra che eccelle nella corsa, nell’attacco e nella difesa. Quest’anno, la squadra dell’istituto Meisei, che partecipa al torneo come “testa di serie”, non ha punti deboli!

SHOT 239

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 2

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 208 pp, con sovraccoperta, € 5,50 in libreria e store online

Seguendo il suo sogno di diventare erborista di corte, Shirayuki supera brillantemente gli esami. Al palazzo reale, dove si incontra e studia con molte persone, approfondisce sempre più il suo legame con Zen. Un giorno, alla fortezza di Luxd, territorio sotto la giurisdizione del principe, i soldati iniziano uno dopo l’altro a sentirsi male, perdendo inspiegabilmente conoscenza…

SHOT 240

SHIRAYUKI DAI CAPELLI ROSSI 3

Sorata Akiduki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Izana, il principe primogenito, è ritornato a casa e da quel momento la serenità sembra aver abbandonato il castello di Wistal… L’erede al trono, che a quanto pare non vede di buon occhio il rapporto tra il fratello minore Zen e l’erborista di corte Shirayuki, invita al castello il principe Raji, proprio colui per il quale la ragazza aveva dovuto abbandonare il regno di Tanbarun!

GINTAMA 71

Hideaki Sorachi

11,5×17,5, B, 208 pp, b/n, con sovraccoperta, € 4,90

Utsuro porta avanti il suo piano di distruzione totale, che da ultimo prevede un impatto devastante tra l’Altana presente sul pianeta Terra e l’arma di distruzione dell’Esercito di Liberazione. Mentre il Kiheitai lotta fino allo stremo per impedire che quest’ultima venga attivata, qualcuno decide di compiere l’atto più eroico e fatale della sua vita…

MITICO 278

LEVIUS/EST 8

Haruhisa Nakata

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,90

Il Southern Slam, il torneo supremo, è al culmine. Di fronte alla forza schiacciante di Oliver, il sovrano indistruttibile, per il giovane sfidante Levius sembra sia arrivato il momento di sostituire il braccio destro a uso medico, che l’ha accompagnato per anni, con uno a uso militare… Con il cuore in balia di sentimenti incontrollabili, a cominciare da quelli per A.J., che sta sacrificando la propria vita per consentirgli di vincere, Levius sprigiona tutta la forza di cui è capace…

ACTION 326

VINLAND SAGA 24

Makoto Yukimura

13×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 4,90

Tornati nella natia Islanda, per Thorfinn e compagni è giunto il momento di iniziare i preparativi per il viaggio verso il Vinland, la terra in cui intendono edificare una società diversa. Tra addii, volti nuovi e ritorni, il tempo passa e la partenza si fa ormai imminente…

Star Comics – le uscite del 23 Giugno 2021

SUPER DRAGON BALL HEROES – MISSIONE NELL’OSCURO MONDO DEMONIACO 2

Yoshitaka Nagayama

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,50

Anche in edicola

Re Megicabula sta raccogliendo le sette Sfere del Drago oscure per riportare l’Oscuro Mondo Demoniaco all’antico splendore! La Pattuglia Temporale, guidata dalla Kaioshin del Tempo e di cui fa parte anche Trunks, lo affronta chiamando a raccolta tutti i guerrieri su cui può contare. La prima parte della missione nell’Oscuro Mondo Demoniaco giunge a compimento!

STORIE DI KAPPA 304

DETECTIVE CONAN – ZERO’S TEA TIME 3

Gosho Aoyama, Takahiro Arai

13×18, B, b/n, 160 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Nonostante le sue diverse identità, Amuro trascorre una quotidianità che si direbbe del tutto comune e affronta ogni cosa con sincerità. Un giorno, però, mentre insegna a un certo ragazzino ad andare in bicicletta, gli torna in mente un particolare ricordo d’infanzia…

AMICI 278

LIVING-ROOM MATSUNAGA-SAN 2

Keiko Iwashita

11,5×17,5, B, b/n, 176 pp, con sovraccoperta, € 5,50

Una cartolina in omaggio in fumetteria a tiratura limitata

Grazie al supporto dei coinquilini, Miko ha finalmente cominciato ad abituarsi alla sua nuova vita. Inoltre, Matsunaga comincia a piacerle parecchio, tanto che, mentre festeggiavano un suo successo lavorativo con una cena a base di takoyaki, i due… si sono scambiati accidentalmente un bacio! Presa dal momento, Miko si è aperta rivelandogli i suoi sentimenti, ma come la prenderà Matsunaga?!

TURN OVER 249

YONA LA PRINCIPESSA SCARLATTA 26

Mizuho Kusanagi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Dopo aver liberato il loro potere per proteggere Yona, i Quattro Draghi sono crollati privi di sensi. Yotaka, curato nell’accampamento della Tribù del Vento, si rimette in viaggio verso il Regno di Xing per riferire alla principessa Koren la volontà di Suwon di aprire delle trattative di pace, ma qui assiste al vile attacco del sacerdote Gobi e dei suoi uomini… Come andranno a finire i negoziati tra i regni di Koka e Xing?

TARGET 110

HAIKYU!! 44

Haruichi Furudate

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,30

Hinata e Kageyama si ritrovano sul campo della V-League! Durante il match di altissimo livello tra gli Adlers e i Black Jackal, Hinata dà il massimo e mostra tutto ciò che ha imparato negli anni trascorsi all’estero! Dal canto suo, Kageyama lo guarda con grande ammirazione ripensando al passato, contento di ritrovarselo davanti come avversario…

GHOST 192

MARS NEW EDITION 3

Fuyumi Soryo

12,4×18, B, b/n, 344 pp, con sovraccoperta, € 8,00

Il fantasma di Sei tormenta gli animi di chi gli è sopravvissuto… Il ricordo del passato e i sensi di colpa continuano ad affliggere Rei, mentre Kira soffre per l’apparente impossibilità di alleviare le sue sofferenze. Il dio della guerra Mars ha tolto il sigillo dell’oblio, facendo emergere un dolore straziante, troppo grande da sopportare…

UMEZZ COLLECTIONN 13

OROCHI 3

Kazuo Umezz

15×21, B, b/n e col., 352 pp, con sovraccoperta, € 15,00

Il padre di Yuichi è morto in seguito a un incidente stradale, ma davvero a investirlo è stato il celebre personaggio di un programma televisivo per bambini come sostiene il figlio? E cos’ha a che fare Orochi con la tragica vicenda? Il terzo, inquietante volume dell’ennesimo capolavoro firmato dal maestro Umezz!

GUNDAM UNIVERSE 79

MOBILE SUIT GUNDAM 0083 – REBELLION 14

Masato Natsumoto, Hajime Yatate, Yoshiyuki Tomino

13×18, B, b/n e col., 208 pp, con sovraccoperta, € 5,50

L’Operazione Stardust è ormai nella fase cruciale e la colonia manovrata dai superstiti di Zeon sta per abbattersi sulla Terra. Nina si avventura al suo interno per cercare di modificarne la rotta, ma Gato la raggiunge minacciandola armato di pistola. La donna sembra riuscire a convincerlo dell’assurdità di quella catastrofe, quando i due vengono raggiunti da Kou Uraki, accorso insieme a Kelley, e gli eventi precipitano…

STAR COLLECTION 19

CAPITAN TSUBASA COLLECTION 5 (di 5)

Yoichi Takahashi

13×18, B, b/n, con alette, € 30,00

Ritorna l’edizione definitiva della serie calcistica per eccellenza! Cinque pratici ed eleganti cofanetti contenenti prestigiosi volumi da 350 pagine. Appassionatevi alle sorprendenti imprese del fuoriclasse Tsubasa e alla sua scalata nel mondo del calcio, tra duri allenamenti, corse a perdifiato, potenti tiri in porta e magici momenti di gloria! Contiene Capitan Tsubasa New Edition voll. 17-21.

