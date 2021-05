Il prossimo capitolo di Real, il seinen manga di Takehiko Inoue — già autore di Slam Dunk e Vagabond, ha una data di uscita.

Il capitolo 93 è previsto per il 27 Maggio 2021 sul numero 26 del settimanale Young Jump edito da Shueisha.

A proposito di Real

Takehiko Inoue ha iniziato la pubblicazione dei capitoli di Real nel lontano 1999 sulle pagine di Weekly Young Jump; dopo 5 anni la serializzazione dell’opera si è interrotta per riprendere soltanto il 23 Maggio 2019 con il capitolo 85 che è stato pubblicato sul numero 25 del settimanale seinen di casa Shueisha.

Il volume 14 è uscito il 19 Dicembre 2014; la pubblicazione del volume 15 è arrivata sei anni dopo il precedente, il 19 Novembre 2020, insieme al capitolo 91.

Il capitolo 92 è stato pubblicato 10 Febbraio 2021.

Nel 2001 ha vinto l’Excellence Prize al Japan Media Arts Festival.

In Italia il manga è in corso di pubblicazione per Planet Manga dal 2004 all’interno della collana Manga Graphic Novel; l’editore modenese ha pubblicato i primi 14 volumi dell’opera che così la presenta:

Kiyoharu, Tomomi e Hisanobu sono tre ragazzi dal carattere diverso, ma le cui strade si intrecciano nella sventura e nella voglia di riscatto. Real, acclamato in patria per la profondità dei contenuti e la maestria narrativa, è l’opera più matura e riuscita di Takehiko Inoue, già autore dei best seller Slam Dunk e Vagabond.

Il volume 15 verrà pubblicato a Giugno.

Sempre Planet Manga pubblica Vagabond e la nuova edizione di Slam Dunk.

Slam Dunk, a Settembre A proposito di, a Settembre è uscito il secondo libro di illustrazioni andato esaurito prima ancora di arrivare nei negozi; è stato ristampato a Febbraio 2021.