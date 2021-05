Star Comics ha aggiornato la sezione uscite del proprio sito web ufficiale con l’inserimento delle novità di Luglio.

Tra queste troviamo le edizioni speciali del volume 98 di One Piece e del volume 45 (l’ultimo) di Haikyu!! L’Asso del Volley.

Si conclude anche la prima miniserie di Super Dragon Ball Heroes e giunge a termine Raw Hero dello stesso autore di Prison School.

A seguire le novità in uscita a Luglio, qui tutti gli annunci Star Comics recenti.

Le novità Star Comics del 30 Giugno 2021

ONE PIECE n.98 LIMITED EDITION

di Eiichiro Oda

€ 6,90

Con sovraccoperta in pvc e maxi poster Mentre divampa lo scontro finale sull’Isola degli Orchi, Yamato, progenie di Kaido, esprime la volontà di combattere al fianco di Rufy. Nel frattempo l’Imperatore a capo dei Pirati delle Cento Bestie, tra lo sgomento dei presenti, illustra la vera natura del progetto per la Nuova Onigashima: insieme a Big Mom intende far precipitare il mondo nel terrore!

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS 1 di 2

di Eiichiro Oda

€ 9,90

Un nuovo, imperdibile anime comics di One Piece in due volumi interamente a colori per assistere alla grande battaglia della mitica Ciurma di Cappello di Paglia contro il terribile Z e i suoi scagnozzi Ain e Binz! Mentre Rufy e compagni stanno navigando nel Nuovo Mondo, un ex ammiraglio che si fa chiamare Z sottrae le micidiali dynapietre da un deposito della Marina. Il ladro odia la Marina e trama per distruggere il Nuovo Mondo. Quando Cappello di Paglia e i suoi si imbattono in lui, ha inizio un violentissimo scontro…

GOLDEN SPARKLE

di Minta Suzumaru

€ 6,50

CONTENUTI ESPLICITI La vita scolastica di Himari, che si è iscritto in un liceo maschile perché non sopporta le donne, scorre serena insieme all’amico e compagno di classe Gaku. Tuttavia, uno “strano” fenomeno fisiologico tormenta il ragazzo in piena pubertà…Himari non hai mai confidato a nessuno la cosa ma Gaku, per caso, ne viene a conoscenza e si offre di insegnare all’amico come risolvere il suo “problema”. Ben presto, però, quella che sembrava una semplice amicizia si rivelerà essere qualcosa di più… Una storia d’amore adolescenziale, tanto innocente quanto appassionata, tra due liceali alle prese con i problemi della loro età.

Le novità Star Comics del 14 Luglio 2021

DEAD DROP

di Adam Gorham , Ales Kot

€ 8,90

C’è un mercato nero segreto a New York. È nascosto in bella vista, nelle nostre strade, nei treni e nei ristoranti. Chi sa muovercisi si scambia segreti straordinari. Ma quando il segreto in circolazione è un’arma biologica derivata dalla tecnologia della Vigna, i migliori agenti al mondo devono intervenire per fermare il potenziale disastro. Altrimenti, in meno di trenta minuti, non ci sarà nessun mondo in cui tornare. X-O Manowar, Archer, Neville Alcott, Detective Cejudo e Betamax sono pronti a salvare il mondo.

HELLO WORLD – BOX

di Manatsu Suzuki , Yoshihiro Sono

€ 12,90

Un giorno il timido liceale Naomi Katagaki s’imbatte in uno sconosciuto che dice di essere il se stesso di dieci anni dopo. L’uomo gli rivela che presto si metterà insieme a una compagna di classe, Ruri Ichigyo, che però, di lì a poco, rimarrà coinvolta in un terribile incidente. Per salvare la ragazza di cui è innamorato, Naomi accetta di collaborare con l’uomo del futuro, ma inaspettatamente la ragazza gli viene portata via. Intenzionato a ritrovarla e a riportarla indietro, sarà costretto ad affrontare proprio l’altro se stesso… Come andrà a finire lo scontro fra i due Naomi?! Una romantica miniserie in due volumi tratta dall’omonimo e acclamato film d’animazione scritto da Mado Nozaki e diretto da Tomohiko Ito, raccolta in un elegante box da collezione assolutamente imperdibile!

Le novità Star Comics del 21 Luglio 2021

HAIKYU!! 45

di Haruichi Furudate

€ 4,30

IL VOLLEY PIÙ BELLO E COINVOLGENTE NEL PANORAMA MANGA Fermi nelle proprie convinzioni, i Black Jackal e gli Adlers si scontrano al meglio delle loro possibilità. La fine della partita si avvicina…Riuscirà Hinata a fermare le poderose schiacciate di Ushijima? E quale sarà l’esito della sfida contro Kageyama? Il manga che ha rivoluzionato il modo di rappresentare la pallavolo su carta arriva alla sua tanto attesa conclusione! E c’è una sorpresa per chi si affretta: solo per la prima tiratura in omaggio uno speciale mini-shikishi!

