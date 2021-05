Loki, è uno degli show più attesi da tutti i fan, la serie TV prodotta dai Marvel Studios per la piattaforma di streaming Disney+ incentrata sul Dio degli Inganni interpretato da Tom Hiddleston.

La serie vedrà il fratellastro di Thor alterare le linee temporali e la storia dell’umanità a proprio piacimento dopo essere fuggito con il Tesseract nel 2012 durante gli eventi di Avengers: Endgame (2019), attirando l’attenzione della Time Variance Authority.

Nell’ultimo poster diffuso dalla Marvel oltre ai protagonisti, è presente uno che ha lasciato perplessi tutti i fan: un vero e proprio cartone animato, il cui nome è “Miss Minutes”.

Chi sarebbe questo personaggio? Partendo dalle dichiarazioni di Michael Waldron,lo Showrunner della serie che ha spiegato che il pubblico di Tik Tok la adorerà!

TikTok stans gonna love her pic.twitter.com/6PKt7oe8o2 — Michael Waldron (@michaelwaldron) May 12, 2021

CHI È MISS MINUTES?

Miss Minutes è un personaggio animato che sembra essere una sorta di mascotte della TVA. È un orologio arancione antropomorfo il cui quadrante ha occhi con ciglia visibili, una bocca e forse un naso a forma di cerchio al centro del viso da cui normalmente provengono le lancette di un orologio.

Le sue braccia e le sue gambe spuntano dal suo perimetro e la fanno sembrare più simile a un personaggio dei cartoni animati vecchio stile (pensa Topolino, completo di guanti bianchi e solo quattro dita).

Il nuovo poster di Loki è il più importante per Miss Minutes in termini di promozione finora, ma la sua presenza nella serie è nota da tempo per coloro che sapevano dove cercare. È apparsa brevemente durante una scena della TVA nel secondo trailer dello show, e i design del merchandising che la caratterizzano sono stati diffusi su Internet.

Questi disegni hanno rivelato qualcosa di più sul personaggio che potrebbe indicare il suo ruolo e il suo significato in Loki. Alcuni di loro l’hanno raffigurata con quello che sembra essere lo stemma della TVA e il suo motto: “For all time, always”. Miss Minutes sembra anche avere un suo slogan: “Woo-doggy!”

Un altro disegno raffigura il personaggio che dice “Hey y’all!” In combinazione con il suo design e il già citato “woo-doggy!” slogan, questo potrebbe indicare che nonostante apparentemente esista al di fuori del tempo come il resto della TVA, Miss Minutes sarà un personaggio dei cartoni animati in stile anni ’50, non diversamente da altre mascotte di marca simili del periodo di tempo.

È possibile che Miss Minutes avrà un ruolo simile in Loki a quello della mascotte animata Mr. DNA nell’amato film di successo Jurassic Park. Mr. DNA è servito da guida sia per i personaggi che per il pubblico essendo il narratore di un Film che spiega come è nato Jurassic Park e come gli scienziati hanno clonato e manipolato il DNA dei dinosauri per farli rivivere.

Dato che i Marvel Studios sembrano aver reso Miss Minutes intenzionalmente esagerato, ci sono probabilmente buone probabilità che reciterà un ruolo simile in Loki. Un bonus a questo, potrebbe essere il suo atteggiamento apparentemente allegro essendo l’esatto opposto del Dio degli Inganni, il che potrebbe portare ad alcuni momenti divertenti se fosse costretto a guardare un video di lei che spiega come funziona la TVA.

In alternativa, secondo alcuni fan, Miss Minutes potrebbe addirittura esistere sul serio come un (inquietante) orologio animato in movimento per interagire con i membri della TVA.

Tralasciando queste teorie, scopriremo la verità soltanto il 9 Giugno, quando la Serie TV debutterà su Disney+.

Loki – anticipazioni

Ricordiamo che Loki è ambientata nella timeline alternativa di Avengers: Endgame in cui Loki riesce a fuggire dalla New York del 2012 grazie al Tesseract, la serie seguirà il personaggio, a spasso nel tempo e di conseguenza alle prese con la TVA (Time Variance Authority), organizzazione che nei fumetti Marvel Comics si occupa di monitorare le varie linee temporali.

La scorsa settimana i Marvel Studios hanno comunicato un cambio di programmazione dello show. Infatti inizialmente la Serie TV sul ‘Dio degli Inganni’ doveva uscire ogni Venerdì a partire dall’11 Giugno, invece adesso il sito di streaming Disney+ ha deciso di anticipare i nuovi episodi al Mercoledì della stessa settimana, e cioè la serie uscirà il 9 Giugno, con 2 giorni di anticipo rispetto a quanto era stato previsto.

