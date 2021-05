Qualche settimana fa abbiamo avuto la conferma che Black Widow uscirà in contemporanea mondiale il 9 Luglio 2021 sia al Cinema che sulla piattaforma di streaming Disney+ con Accesso VIP (al prezzo di 21.99€), a cui poi ha fatto ruota pochi giorni dopo il nuovo trailer ufficiale. La pellicola, è ambientata tra gli eventi di Captain America: Civil War e quelli di Avengers: Infinity War, ed esplorerà diversi retroscena della vita di Natasha Romanoff/Vedova Nera (Scarlett Johansson) prima della sua morte in Avengers: Endgame.

Durante un’intervista con Empire, la regista Cate Shortland ha rivelato che il Film è stato completamente terminato un anno fa e che non è più stato modificato da allora, confermando che attende solo di essere visto dal pubblico. Quest’ultima rivelazione della regista potrebbe suggerire che le date di rilascio che sono cambiate più volte nel corso dei mesi, dei vari Film della Fase 4 dell’Marvel Cinematic Universe non hanno influenzato il progetto con protagonista Scarlett Johansson.

Black Widow era inizialmente previsto per dare il via alla Fase 4 dell’MCU, ma la pandemia ha fatto ‘deragliare’ quel piano. Questo sviluppo ha portato a più ritardi per il Film Marvel, incluso un continuo scambio di opinioni sulla sua strategia di rilascio.

Successivamente per Black Widow è stata annunciata una data di rilascio a Luglio 2021, combinata con la conferma che avrà un’uscita sia su Disney+ che nei Cinema.

E voi quanto state aspettando per vedere l’atteso Prequel sulla Vedova Nera? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto e su tutti i nostri canali Social!

Black Widow – ultime anticipazioni.

Black Widow, sarà diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer (WandaVision), e vedrà nel cast la Vedova Nera di Scarlett Johansson, Florence Pugh nei panni di Yelena Belova, David Harbour nel ruolo di Alexei Shostakov/Red Guardian, Rachel Weisz sarà Melina Vostokoff e William Hurt tornerà nei panni del Segretario Thaddeus “Thunderbolt” Ross, mentre O-T Fagbenle interpreterà Rick Mason ed infine Ray Winstone sarà Dreykov.

