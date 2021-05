Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 19 Maggio 2021 vedono i debutti dei manga Brave Dan di Osamu Tezuka e Red Theatre di Chise Ogawa; sul fronte comics sono acquistabili singolarmente le serie Boom! Studios Li Troviamo Solo Quando Sono Morti e Seven Secrets.

Di seguito tutte le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 19 Maggio 2021; qui gli ultimi annunci manga.

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 19 Maggio 2021

Brave Dan – Osamushi Collection

di Osamu Tezuka

€ 12,00

In questo volume unico, il Dio del Manga mette in scena una caccia al tesoro nel selvaggio Hok- kaido, la grande isola del nord dell’arcipelago Giapponese. Qui vive Kotan, un giovane Ainu (la popolazione nativa dell’isola) che un giorno trova Dan, una tigre scappata da un circo. Insieme, i due si imbatteranno in alcune misteriose rovine che celano indizi su un enorme tesoro che fa gola a individue pericolosi…

La Via del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 6

Di Kousuke Oono

€ 5,90

Tatsu, detto “l’Immortale”, è lo yakuza più implacabile e temuto della città. Un demone in combattimento, un uomo d’onore pronto a dare la vita per i suoi compagni… E lo è ancora oggi che si è sposato. Solo che adesso i combattimenti sono svendite al supermercato con casalinghe spietate e i suoi compagni sono lavatrice e aspirapolvere. Perché Tatsu (mentre la moglie porta a casa il pane) ha deciso di diventare l’uomo di casa perfetto, ma i suoi vecchi nemici e soprattutto il suo aspetto remano contro ogni buon proposito…

Le Rose di Versailles – Lady Oscar Collection Vol. 5

Di Riyoko Ikeda

€ 14,00

L’edizione definitiva del capolavoro di Ryoko Ikeda (La finestra di Orfeo), LE ROSE DI VERSAILLES, in cinque volumi in grande formato, ognuno con tutte le pagine a colori previste in originale. A cadenza mensile, prosegue la serializzazione dei volumi contenuti nel prestigioso box, appena tornato disponibile.

Parasite In Love 2

di Sugaru Miaki, Yuuki Hotate

€ 6,50

Kosaka, un giovane le cui tendenze compulsive gli rendono impossibile mantenere un lavoro, e Sanagi, una studentessa delle superiori che ha abbandonato la scuola, decidono di aiutarsi a vicenda per riadattarsi alla vita nella società, e finiscono per innamorarsi l’un l’altra. Ma i loro giorni felici non dureranno. Entrambi lo ignoravano, eppure questo amore era davvero quello di due burattini, controllati da…parassiti nelle loro teste. Nulla di quello che hanno vissuto era normale, ma senza dubbio è stato amore!

So I’m A Spider, So What? 6

Di Okina Baba, Tsukasa Kiryu, Asahiro Kakashi

€ 6,50

Insieme alle mie volontà parallele, continuo a livellare a rotta di collo! A un certo punto, però, con una magia di teletrasporto appare davanti a me un uomo inquietante. E ancora, mentre friggo nell’imbarazzo di non poter comunicare con lui, compare anche uno smartphone! Dal telefono proviene una voce di donna che inizia a parlarmi in giapponese, svelandomi una scioccante verità… Nel sesto capitolo della storia della mia multidimensionale strategia di sopravvivenza, gli ingranaggi del destino si mettono in moto a velocità folle!

Red Theatre 1

di Chise Ogawa

€ 6,90

Iouri è il successore di Abalkin, un marchio di lusso di scarpe dal tacco altissimo. Passa le sue giornate a sfilare sui suoi tacchi per promuovere il marchio e le notti a servire i clienti per la sopravvivenza e la crescita dell’azienda. Negli anni ha avuto il suo segretario Adam al suo fianco, ma la loro relazione non è così semplice come sembra…

Li Troviamo Solo Quando Sono Morti 1

di Al Ewing, Simone di Meo

€ 15,00

Il capitano Malik e l’equipaggio del Vihaan II solcano lo spazio alla ricerca di risorse utili alla razza umana, che raccolgono da giganteschi cadaveri di divinità aliene che fluttuano ai margini del cosmo. Tuttavia, mentre per le altre navi autoptiche come la sua non si tratta che di un’operazione di recupero di carne, minerali e metalli, per Malik è l’opportunità di soddisfare un’ossessione: essere il primo a trovare un dio ancora vivente. Una missione nella missione che condurrà l’equipaggio del Vihaan II negli angoli più oscuri dello spazio…a meno che le persone sulle loro tracce non riescano a fermarli prima!

Seven Secrets 1

di Tom Taylor, Daniele di Nicuolo

€ 15,00

Per secoli, l’Ordine si è affidato a Custodi e Detentori per proteggere il mondo da sette dei segreti più sconvolgenti della Storia, che oggi mantiene al sicuro all’interno di sette valigette. Quando la sua fortezza viene attaccata da un nemico che sa troppo e che è disposto a uccidere per ottenere ciò che vuole, l’intero Ordine deve affrontare la sua più grande paura: che i segreti possano essere rivelati al mondo, mettendolo in pericolo. Toccherà al più recente affilato dell’Ordine, Caspar, scoprire la verità dei segreti prima che lo faccia il nemico, e difendere tutto dal potere di poche pesantissime parole nascoste dall’inizio dei tempi!

Le uscite Edizioni BD e J-POP Manga del 19 Maggio 2021 – Ristampe

Hellsing – New Edition 1 – 5

Hellsing – New Edition Box Vol. 1-5

Pokemon La Grande Avventura 1-3

Pokemon La Grande Avventura Box Vol. 01-03

Hanako Kun – I Sette Misteri Dell’accademia Kamome 2 – 3

The Promised Neverland 13

Killing Stalking 1 – 2

La Mia Prima Volta – My Lesbian Experience With Loneliness

The Promised Neverland 2 – 17

Tokyo Ghoul 12-14

La Via Del Grembiule – Lo Yakuza Casalingo 05

The Quintessential Quintuplets 10 – 11

Il Richiamo Di Cthulhu – Deluxe Edition – Lovecraft

Super Mario

Acquista Le rose di Versailles Lady Oscar collection Vol. 5