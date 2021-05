Naruto Shippuden – la data di partenza degli episodi inediti su Italia 2

Naruto Shippuden sta per tornare su Italia 2 con gli episodi inediti della stagione IX.

Lo annuncia un promo della rete, attraverso il quale viene reso noto che la serie anime basata sul manga di Masashi Kishimoto riprenderà il 26 Maggio in prima visione assoluta dopo la conclusione di My Hero Academia.

L’appuntamento è quindi per il Mercoledì sera alle 21:15.

Il promo, inoltre, presenta la nuova voce italiana del ninja leggendario Hashirama Senju: Shade, rapper e doppiatore che ha interpretato personaggi come Ken’ichi Matsuyama in Death Note – Il film e Death Note – Il film: L’ultimo nome o Sonny Wright in Inazuma Eleven Ares.

Possiamo guardare il video in apertura.

Naruto e Naruto Shippuden

Masashi Kishimoto ha serializzato Naruto sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump di Shueisha dal 1999 al 2014; i 700 capitoli di cui si compone la serie sono stati raccolti in 72 volumi.

La serie animata Naruto ha debuttato su TV Tokyo il 3 Ottobre 2002 e si è conclusa dopo 220 episodi l’8 Febbraio 2007.

L’adattamento animato è proseguito con la serie Naruto Shippuden, andata in onda dal 15 Febbraio 2007 al 23 Marzo 2017 per 500 episodi.

Le serie sono state prodotte da TV Tokyo, Aniplex, KSS, Rakuonsha, TV Tokyo Music e Shueisha e realizzate dallo studio Pierrot (Bleach, Tokyo Ghoul).

In Italia la prima serie è stata trasmessa da Italia 1 tra il 2006 e il 2008; della seconda Mediaset ha doppiato 348 episodi su 500 tra il 2008 e il 2018.

Lo spin-off Boruto – Naruto Next Generations è stato lanciato nel 2016 come manga e nel 2017 come anime; il manga esce per Planet Manga, la serie anime è in corso su Crunchyroll che sta caricando anche le prime stagioni di Naruto.

