Ultraman godrà di un nuovo film animato in computer grafica realizzato da Netflix e Tsuburaya Productions.

Shannon Tindle (Coraline, Kubo e la Spada Magica) debutta alla regia coadiuvato da John Aoshima come aiuto regista.

Tindle scrive il film insieme a Marc Haimes.

Tsuburaya Productions e Industrial Light and Magic sono indicate come le compagnie produttrici.

Tom Knott è il produttore e Lisa Poole la co-produttrice.

Il cast di doppiaggio includerà attori Giapponesi e Occidentali.

Il film è così descritto:

La stella del baseball Ken Sato ritorna in Giappone, la sua terra natia, per prendere il manto di Ultraman, il supereroe che difende la Terra. Sato sarà costretto a crescere la discendenza del suo più grande nemico, un Kaiju appena nato. Sforzandosi di bilanciare i ruoli di compagno di squadra e di neo padre, Ken dovrà confrontarsi con il proprio ego, con suo padre e con la Kaiju Defense Force per sollevarsi e scoprire cosa significhi davvero essere Ultraman.

Di seguito il teaser visual:

Ultraman e Netflix

Netflix ha in cantiere la seconda stagione della serie anime basata sul manga di Eiichi Shimizu e Tomohiro Shimoguchi, pubblicato da Edizioni Star Comics in Italia.

Ultraman Stagione 2 vede il ritorno alla regia di Kenji Kamiyama (Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, 009 re:cyborg) e Shinji Aramaki (Appleseed, Capitan Harlock 3D), il medesimo duo che ha curato Ghost in the Shell SAC_2045.

Confermati anche gli studi Production I.G e Sola Digital Arts.

Una nuova serie fiammante che riprende l’omonima saga che ha reso Ultraman uno degli eroi più conosciuti al mondo! Shinjiro Hayata, figlio di Shin Hayata, il primo Ultraman, ha ereditato i geni speciali del padre e fin da bambino ha dimostrato di possedere capacità decisamente fuori dalla norma. La sua vita, comunque, sembra piuttosto ordinaria… fino al giorno in cui il destino inesorabile non deciderà di mostrarglisi apertamente, stravolgendo definitivamente la sua esistenza!

Ultraman – il film di Hideaki Anno

Hideaki Anno ha pianificato e scritto Shin Ultraman, mentre in cabina di regia troviamo Shinji Higuchi (L’Attacco dei Giganti – i film dal vivo) e il suo team Higuchi-Gumi.

Lo studio Khara (Evangelion Nuova Versione Cinematografica) produce il film, Toho si occupa della distribuzione.

Takumi Saitou (Yamato 2010, Il Principe del Tennis – il Musical) interpreta l’uomo in grado di trasformarsi in Ultraman; Masami Nagasawa (Bleach, Gintama, Touch – Prendi il Mondo e Vai) lo affianca come sua partner.

Il resto del cast include Koji Yamamoto, Tetsushi Tanaka, Daiki Arioka, Akari Hayami, Ryo Iwamatsu, Toshihiro Wada, Toru Matsuoka, Kyusaku Shimada, Keishi Nagatsuka e Hajime Yamazaki.

