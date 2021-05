Pokémon – il video della canzone Electric di Katy Perry

La cantante si unisce ai festeggiamenti per i 25 anni della serie.

Pokémon sta festeggiando il 25° anniversario insieme a tante celebrità del mondo dello spettacolo.

Tra queste la cantautrice e attrice Katy Perry, il cui ultimo brano Electric è ispirato agli iconici Pocket Monster.

Katy Perry, fan dei videogame dai tempi del Game Boy, ha composto il brano appositamente per l’album Pokémon 25, che verrà pubblicato questo autunno da Capitol Records di Universal Music Group.

Per questo brano la Perry ha collaborato con The Monsters & Strangerz e Jon Bellion, con cui aveva già lavorato per il singolo “Daisies” del suo nuovo album SMILE, e Bruce Wiegner.

È stata inoltre lanciata la linea di prodotti a tema in edizione limitata che possiamo scoprire qui.

In apertura possiamo guardare il videoclip della canzone, realizzato da Carlos López Estrada regista del film Disney Raya e l’ultimo drago.

Pokémon – arriva la stagione 24

Pokémon Esplorazioni Master è il titolo della stagione 24 che arriverà in Occidente questa Estate:

Il viaggio di Ash attraverso il vasto e fantastico mondo dei Pokémon continua con una nuova stagione della serie animata, la ventiquattresima, in arrivo quest’estate. In Pokémon Esplorazioni Master, il giovane Allenatore, insieme al suo Pikachu, continua a impegnarsi per raggiungere l’obiettivo di diventare un Maestro di Pokémon. È un grande mondo ma troverai e Ash e Goh impegnati come sempre a lottare e catturare Pokémon da Kanto a Galar. Con Pikachu, Cinderace e altri Pokémon al loro fianco, i nostri eroi continuano a viaggiare per il mondo e fare ricerche sui Pokémon per il laboratorio Cerasa. Durante il cammino, Ash prosegue la sua scalata della classifica del Torneo mondiale per l’incoronazione e Goh, con l’obiettivo di catturare Mew, aggiunge altri Pokémon al suo Pokédex. Nel frattempo, Cloe incontra un enigmatico Eevee e inizia la sua avventura come Allenatrice di Pokémon. Nuovi amici, vecchi rivali ed emozionanti imprese sono all’orizzonte…E il viaggio continua!

Acquista New Pokémon Snap per Nintendo Switch