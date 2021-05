Dragon Ball Super prosegue la propria corsa sulle pagine della rivista V-Jump edita da Shueisha con il manga di Toyotaro.

Il capitolo 72, intitolato “Saiyan e Cerealian”, verrà pubblicato il 21 Maggio sul numero 7 della rivista.

Di seguito una prima occhiata al capitolo, attenzione ai possibili spoiler:

A proposito di Dragon Ball Super

Dragon Ball Super si compone di 131 episodi, andati in onda in Giappone per la prima volta dal 5 Luglio 2015 al 25 Marzo 2018 e in Italia sulle reti Mediaset dal 23 Dicembre 2016 al 29 Settembre 2019.

La messa in onda è stata preceduta dall’adattamento manga di Toyotaro, ancora in corso di serializzazione sulla rivista V Jump edita da Shueisha.

I capitoli del manga sono stati finora raccolti in 15 volumi.

In Italia il manga esce per Edizioni Star Comics (13 volumi finora): L’avventura più famosa al mondo, torna con storie inedite e spettacolari! Diverso tempo è trascorso dalla grandiosa battaglia tra Goku e Majin Bu, e ora una nuova minaccia incombe sul mondo che ha ritrovato la pace… Questa volta il nemico arriva dal “Sesto Universo”! Comincia un Dragon Ball completamente nuovo, che riprende le avventure dei Saiyan da dove si erano interrotte! Sono passati ormai cinque anni dalla sconfitta di Majin Bu e sulla Terra è tornata la pace. Quando però il dio della distruzione Beerus si risveglia, nulla sembra poterlo fermare…

Dragon Ball Super torna al cinema Dragon Ball Super tornerà nei cinema con il secondo anime film della serie (il 21° complessivo della saga) nel 2022, come annunciato ufficialmente in occasione del Goku Day. Akira Toriyama ha commentato l’annuncio del nuovo film di Dragon Ball Super rendendo noto di essere impegnato nella ideazione della storia e dei dialoghi. Il maestro promette combattimenti estremi e divertenti, che potrebbero aver protagonista un personaggio inaspettato. Per quanto riguarda l’aspetto visivo, Toriyama-sensei anticipa territori inesplorati al fine di offrire agli spettatori uno spettacolo entusiasmante. La pianificazione del secondo film della serie è iniziata nel 2018, poco prima dell’uscita del film Broly.

