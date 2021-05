La Marvel ha iniziato a presentarci i piani futuri per i mutanti a partire da questo Agosto, quando avremo modo di leggere Trial of Magneto, scritto da Leah Williams(X-Factor) e disegnato daLucas Werneck(Empyre: X-Men). La miniserie di cinque numeri nasce dagli eventi dell’Hellfire Gala.

Il titolo è stato anticipato da un’Artwork realizzato da John Romita Jr. (artista che recentemente tornato nelle fila della Casa delle Idee), l’evento promette di “dividere la razza mutante”.

Di seguito potete vedere la prima illustrazione dell’albo:

Nell’illustrazione, Magneto appare con un costume nero con annessi inserti neri, una versione decisamente opposta rispetto a quella che gli abbiamo visto indossare in questi ultimi anni, ovvero da quando è diventato l’ambasciatore di Krakoa.

Tanta è la curiosità intorno al ruolo di Erik Lehnsherr nello sviluppo dei progetti di Jonathan Hickman e degli altri sceneggiatori che lo stanno affiancando nel suo progetto.

Di seguito vi riportiamo le parole di Leah Wiliams:

Quando mai Magneto ha permesso che la burocrazia si mettesse tra lui e quello che pensava fosse giusto? Nell’isola paradiso di Krakoa, rifugio sicuro per i mutanti, il desiderio di Magneto di vedere il suo popolo unito e in pace sembra essersi realizzato. Ma la lealtà di Magneto và guadagnata, così quando capisce che anche un paradiso può essere pieno di bugie…inizia il processo di Magneto.

Scritta da Leah Williams e disegnata da Lucas Werneck con la copertina di Valerio Schiti, X-Men: The Trial of Magneto #1 uscirà il 18 Agosto per Marvel Comics.

