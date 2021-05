Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Il sito That Hashtag Show rivela un nuovo rumor dove sembrerebbe che nel Film includerà un cameo di Johnny Blaze, il primo Ghost Rider, personaggio che era apparso nel Marvel Cinematic Universe nella serie di Agents Of S.H.I.E.L.D. anche se era il Ghost Rider di Robbie Reyes. L’autore dell’articolo, dice di aver visto un Concept Art del sequel che ritraeva proprio lo Spirito della Vendetta, il quale farebbe una breve apparizione.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, come suggerito dal titolo, ci introdurrà nel Multiverso, quindi tutto è possibile. L’eventuale cameo di Ghost Rider potrebbe anche essere un semplice cameo, con ulteriori sviluppi nel futuro del MCU. Inoltre il sito, sostiene che nel weekend arriveranno ulteriori novità sul personaggio, quindi staremo a vedere. Ovviamente vi invitiamo a prendere questo rumor con le pinze, in attesa di ufficiali comunicati.

Il personaggio di Ghost Rider è già apparso in live-action interpretato prima da Nicolas Cage in due film, e poi da Gabriel Luna nella sopracitata Agents of S.H.I.E.L.D., dove però appunto interpretava Robbie Reyes, “erede” di Blaze.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness – anticipazioni

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

Hai mai visto Doctor Strange??