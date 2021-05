Batman: Il lungo Halloween godrà di un adattamento animato in due parti, la prima delle quali sarà disponibile negli USA in digitale e Blu-ray Disc dal 22 Luglio.

Warner Bros. ha diffuso quattro nuove immagini della prima parte, che vi riportiamo di seguito.

Batman e Catowoman, una delle relazioni complicate del film:

Il trio protagonista composto da Batman, Jim Gordon e Harvey Dent:

Il capitano Gordon guida un gruppo di agenti fidati, tra cui Renee Montoya (interpretata da Alyssa Diaz):

Una delle relazioni più complicate della trama coinvolge Dent e sua moglie Gilda (Julie Nathanson):

Batman: Il lungo Halloween – lo staff

Chris Palmer (Superman: Man of Tomorrow) dirige Batman: Il lungo Halloween su sceneggiatura di Tim Sheridan (Reign of the Supermen, Superman: Man of Tomorrow).

Jim Krieg (Batman: Gotham by Gaslight) e Kimberly S. Moreau (Batman vs. Teenage Mutant Ninja Turtles) sono i produttori, Butch Lukic (Justice Society: World War II, Superman: Man of Tomorrow) è il supervisore alla produzione, Michael Uslan e Sam Register sono i produttori esecutivi.

Il film è una produzione Warner Bros. Animation, DC e Warner Bros. Home Entertainment.

Batman: Il lungo Halloween – il cast

Jensen Ackles (Supernatural) presta la propria voce a Batman/Bruce Wayne, dopo aver aver doppiato Jason Todd/Red Hood nel film animato del 2010 Batman: Under the Red Hood.

La compianta Naya Rivera (Glee), deceduta a Luglio 2020, aveva completato le registrazioni della la sua parte come Catwoman/Selina Kyle prima di morire.

Completano il cast Josh Duhamel (Harvey Dent), Billy Burke (James Gordon), Titus Welliver (Carmine Falcone), David Dastmalchian (L’uomo del Calendario), Troy Baker (Joker), Amy Landecker (Barbara Gordon), Julie Nathanson (Gilda Dent), Jack Quaid (Alberto), Fred Tatasciore (Solomon Grundy) e Alastair Duncan (Alfred).

Batman: Il lungo Halloween – il fumetto

Batman: Il Lungo Halloween nasce come serie limitata a fumetti scritta da Jeph Loeb e illustrata da Tim Sale (lo stesso duo del successivo Batman Vittoria Oscura o de Le Stagioni di Superman).

I 13 numeri sono stati pubblicati da DC Comics tra il 1996 e il 1997.

Ambientata nei primi anni di attività del Cavaliere Oscuro, la serie segue la storia del misterioso serial killer Holiday che sconvolge Gotham City compiendo un crimine una volta al mese in occasione di feste come Halloween, il giorno del Ringraziamento o Natale.

Considerata una delle storie più influenti di Batman, ha ispirato anche la trilogia di Christopher Nolan — in particolare nella trama del personaggio di Harvey Dent nell’acclamato Il Cavaliere Oscuro.

