Masters of the Universe: Revelation ha finalmente una data di uscita. O almeno la sua prima parte.

La serie sequel dell’iconico He-Man e i Dominatori dell’Universo sarà divisa in due parti: la prima parte in cinque episodi debutterà su Netflix il 23 Luglio 2021.

In attesa del trailer, ecco le prime immagini pubblicate da EW in esclusiva:

Masters of the Universe: Revelation è in lavorazione presso gli studi di Powerhouse Animation (Castlevania, Skull Island) sotto la supervisione di Kevin Smith.

Il cast di doppiatori originali include Mark Hamill (Skeletor), Chris Wood (Principe Adam/He-Man) e Sarah Michelle Gellar (Teela).

Bear McCreary (God of War, The Walking Dead) ha composto la colonna sonora, di cui qui possiamo ascoltare un assaggio.

Netflix presenta così la serie:

Ritorno radicale a Eternia, Revelation è un sequel diretto dell’era classica di Masters of the Universe.

Con i preferiti dagli appassionati He-Man, Orko, Cringer e Man-At-Arms, la storia pone i nostri eroici guerrieri e guardiani di Castle Grayskull contro Skeletor, Evil-Lyn, Beast Man e le vili schiere di Snake Mountain!

Ma dopo che una feroce battaglia finale spacca Eternia per sempre, tocca a Teela risolvere il mistero della scomparsa Spada del Potere in una corsa contro il tempo per impedire la fine dell’Universo!

Il suo viaggio svelerà finalmente i segreti di Grayskull.

Questa è l’epica saga di He-Man and the Master of the Universe che i fan aspettano di vedere da 35 anni!