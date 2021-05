Il catalogo di One Piece su Crunchyroll verrà ampliato con l’aggiunta di nuovi archi narrativi della serie animata basata sul manga di Eiichiro Oda.

Più di 400 episodi sottotitolati saranno disponibili anche in Italia: si parte a Giugno con la saga di Thriller Bark (episodi 326-384), per poi proseguire fino a fine anno con archi come Summit War, Fish-man Island, Punk Hazard e Dressrosa.

One Piece – i più recenti annunci Star Comics

A seguire un riepilogo delle ultime novità annunciate da Star Comics sull’universo narrativo della serie di Oda, in attesa del volume 100:

ONE PIECE NOVEL LAW (ROMANZO)

di Eiichiro Oda, Shusei Sakagami

Volume unico

Dicembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Trafalgar Law è conosciuto come capitano dei pirati Heart, ma forse non tutti sanno come è arrivato a formare la sua ciurma dopo l’abbandono dei Pirati di Donquijote. Ecco quindi la novel che ci trasporterà in un emozionante viaggio nel passato di questo poliedrico personaggio e ci farà scoprire tutti i retroscena della sua vita, dall’infanzia fino all’incontro con i suoi compagni! Finalmente in arrivo un nuovo romanzo originale che arricchisce ancora di più l’incredibile universo creato dal maestro Oda!

ONE PIECE – LE RICETTE PIRATISCHE DI SANJI

di Sanji

Volume Unico

Novembre 2021

In fumetteria, libreria e store online

Il segreto della forza incommensurabile, dell’ottimismo, dell’energia e della incrollabile resilienza del futuro re dei pirati, Rufy dal cappello di paglia, e della sua ciurma? Semplice: l’alimentazione! Gioiosi e succulenti banchetti a base di piatti che coniugano mirabilmente sapori deliziosi a proprietà nutritive correttamente bilanciate. E l’artefice di questi autentici miracoli gastronomici è solo uno: Sanji Gamba Nera, il miglior cuoco dei sette mari, il combattente che ha sublimato l’utilizzo delle gambe in modo da preservare le sue mani per cucinare. Caduto nelle lusinghe degli esponenti del gentil sesso della redazione, Sanji ha incredibilmente accettato di rivelarci i suoi trucchi e le sue ricette preferite nel più appetitoso, succulento, stuzzicante libro mai dedicato al fantasmagorico universo di ONE PIECE!

