Dragon Ball Super tornerà nei cinema con il secondo anime film della serie (il 21° complessivo della saga) nel 2022, come annunciato ufficialmente in occasione del Goku Day.

Grazie al recente resoconto finanziario di Toei Animation, si apprende che il film è al momento previsto durante o dopo il secondo trimestre del 2022 — ovvero in un periodo compreso tra Aprile e Dicembre 2022.

AGGIORNAMENTO

A quanto pare i dati non sono stati interpretati correttamente, quindi si resta in un generico 2022 per l’uscita del film.

Restiamo in attesa di ulteriori sviluppi.

Okay, so it's NOTHING then.

I apologize to everyone for this misinformation.

I hope you can forgive me 😢

I promise this won't ever happen again 🙏 https://t.co/B40lFcFkYL pic.twitter.com/zP4BKXdSR2

— SUPER クロニクル (@DBSChronicles) May 13, 2021