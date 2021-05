La stagione 7 di The Flash vedrà il debutto di un nuovo membro della famiglia dei Velocisti Scarlatti, Bart Allen — ovvero Impulso.

Interpretato da Jordan Fisher (To All the Boys 2, Grease Live!), debutterà nel 150° episodio della serie tv (il 17 di questa nuova stagione) insieme a sua sorella Nora West-Allen, ovvero XS, interpretata ancora da Jessica Parker Kennedy.

Ecco un primo sguardo al costume di Impulso dal set della stagione, alle sue spalle si intravede Godspeed:

Bart Allen viene così descritto:

Figlio futuro di Barry Allen e Iris West-Allen, Bart è il teenager più veloce del pianeta. A causa dell’inclinazione di Bart verso un comportamento estremamente impulsivo, gli sbalorditi Barry e Iris saranno impegnatissimi a insegnare la pazienza al loro nuovo figlio. Ma è un compito che dovranno portare a termine, affinché la loro famiglia lavori insieme per fermare la più grande minaccia per il Team Flash di sempre!

The Flash tra tv e cinema

The Flash 7 ha debuttato su The CW il 2 Marzo 2021 con l’episodio intitolato Tutto è bene quel che finisce bene; dopo l’episodio 7 del 13 Aprile 2021 intitolato Growing Pains la serie si è fermata per riprendere il 4 Maggio con la puntata 8 intitolata The People VS Frost.

Nel frattempo sono iniziate le riprese del film cinematografico diretto da Andy Muschietti su sceneggiatura ricavata dalla ultima stesura di Christina Hodson (Birds of Prey).

Il cast include Ezra Miller, Ben Affleck, Michael Keaton, Sasha Calle (la nuova Supergirl), Maribel Verdú (Nora), Kiersey Clemons (Iris West), Ron Livingston (Henry Allen), Ian Loh (Barry giovane), Saroise-Monica Jackson e Rudy Mancuso in parti non ancora note.

Nel film The Flash Barry Allen correrà attraverso varie dimensioni parallele dove incontrerà versioni alternative degli eroi DC, in una storia liberamente tratta dall’evento DC Comics Flashpoint.

Tra queste versioni differenti degli eroi incontrerà due Batman: il Cavaliere Oscuro interpretato da Michael Keaton e quello interpretato da Ben Affleck.

L’uscita è prevista per il 4 Novembre 2022.

