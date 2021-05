In occasione dell’80º anniversario della creazione del personaggio di Captain America, la Marvel ha annunciato la miniserie a fumetti The United States of Captain America, scritta da Christopher Cantwell e disegnata da Dale Eaglesham che vedrà Steve Rogers, Bucky Barnes, Falcon e U.S. Agent in giro per gli Stati Uniti d’America per ritrovare lo scudo del supereroe. Durante il loro viaggio, il gruppo incontrerà delle persone normali e dei cittadini americani che hanno utilizzato lo scudo assumendo l’identità di Captain America per difendere la propria comunità.

In questi mesi, la Marvel ci aveva anticipato Aaron Fischer, il Captan America delle Railways, eroe gay creato da Josh Trujillo e Jan Balzadua, che esordirà nel primo numero, e Nichelle Wright, nuova eroina nera ideata da Mohale Mashigo e Natacha Bustos la cui prima apparizione sarà sul numero #2. Adesso, la Casa delle Idee ha annunciato che ad Agosto debutterà un nuovo personaggio, e cioè: Joe Gomez, il Captain America della tribù Kickapoo, personaggio nato dall’intuizione dello scienziato Darcie Little Badger e dall’artista David Cutler; entrambi gli autori sono nativi americani: Lipan, il primo, della tribù Mi’kmaq, il secondo.

Di seguito invece le dichiarazioni del team creativo rilasciate a margine dell’annuncio:

Little Badger: Una cosa che amo di Joe è il suo lavoro quotidiano. Lo definisce come eroe. Joe Gomez è un operaio edile, un costruttore in un Mondo afflitto dalla distruzione. Ogni volta che un’astronave si schianta contro un ponte o un supercriminale trasforma un intero isolato in macerie, persone come Joe rimettono insieme tutti i pezzi. Un lavoro del genere può sembrare ingrato, ma Joe si diverte davvero ad aiutare la sua comunità a sopravvivere e a crescere. Ecco perché non fa pagare agli anziani i servizi di riparazione domestica (lo sconto per gli anziani di Joe Gomez è del 100%). Questo è anche il motivo per cui è disposto a rischiare la propria vita per salvare gli altri. Conosco molte persone come Joe, molte delle quali sono miei parenti indigeni, quindi è stato meraviglioso contribuire alla realizzazione di un personaggio con i suoi valori, la sua forza e le sue incredibili capacità di manovrare le gru.

Cutler ha poi continuato:

Cutler: Non trovo le parole per esprimere l’orgoglio che provo nel far parte del team che presenterà Joe al Mondo. L’Universo Marvel è il palcoscenico più grande che ci sia, e portarci un nuovo eroe proveniente dalle First Nation significa più di quanto io possa esprimere.

