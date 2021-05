Si è conclusa sulla piattaforma di streaming Disney+ The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

ATTENZIONE! POSSIBILI SPOILER DA THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER!

Il compositore durante una recente intervista con ComicBook in cui ha ribvelato un easter egg presente nella Serie TV in onda su Disney+. In cui a quanto pare il tema che sentiamo nel corso degli ultimi episodi della serie intitolato Louisiana Hero e che fa da sfondo alla presa di consapevolezza di Sam Wilson nel diventare il nuovo Captain America, era già possibile sentirlo in una versione decisamente più iniziale nel film Captain America: The Winter Soldier; lo si può sentire brevemente alla prima entrata in azione di Sam Wilson nei panni di Falcon.

Queste le sue parole:

“Costruire Sam è esattamente ciò che stavamo cercando di fare. I fan potrebbero non accorgersene, ma Falcon ha un piccolo spunto musicale di The Winter Soldier. In un progetto così grande, hai così tante cose da pensare. Non mi sono messo davvero per una settimana, provando a costruire tutta questa musica per Sam Wilson. Ma ho preso quella piccola sequenza e l’ho costruita in modo che possiate ascoltarla nel mezzo di Louisiana Hero proprio quando raggiunge quell’apice. Quindi, ha davvero delle fondamenta per questo, ma il team creativo lo ha davvero costruito fino a questo nuovo inizio negli episodi 5 e 6 di questa serie. Questo è ciò che la storia stava cercando di realizzare ed era fondamentale dare giustizia con la musica della serie a far da eco a questo viaggio “.

Il compositore ha poi continuato dicendo:

“Inoltre, era importante avere il suono del suo background. Durante la scena del combattimento finale, ci sono questi grandi accordi classici di supereroi mentre vola e salva le persone. Ma, quando è tornato a casa ed è con la sua famiglia, non andava bene, non si adattava quasi altrettanto bene. Quindi, i corni e lo stile Blues erano davvero importanti. Viene da quella regione del paese, ed è stata una scelta consapevole per fare riferimento alla sua esperienza. Non voglio essere troppo pesante, tipo un viaggio attraverso la storia musicale d’America. Ma, sì, è stato molto importante “.

