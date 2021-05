Al San Diego Comic-Con del 2019, i Marvel Studios hanno annunciato il film Doctor Strange In The Multiverse of Madness, interpretato nuovamente da Benedict Cumberbatch che sarà strettamente collegato agli eventi di WandaVision e Spider-Man: No Way Home, e che è stato descritto da Kevin Feige come “il primo film del Marvel Cinematic Universe con scene spaventose“.

Un recente rumor riportato Full Circle Cinema, e rilanciato da Daniel Richtman e Charles Murphy (due insider molto attivi) i Marvel Studios sono intenzionati ad introdurre il demone “multidimensionale” Shuma-Gorath nel Marvel Cinematic Universe in un progetto che però non è ancora stato rivelato.

Il primo pensiero su dove possa comparire il personaggio, ricade ovviamente su Doctor Strange in The Multiverse of Madness, soprattutto considerando la storia di questo demone nei fumetti Marvel. Shuma-Gorath si è infatti scontrato più volte con lo Stregone Supremo e con l’Antico ed è noto anche come “Lord of Chaos“.

Chi è Shuma-Gorath?

Shuma-Gorath è un personaggio dei fumetti Marvel Comics, basato su una delle creazioni di Robert E. Howard e su Starro della DC Comics. Viene inizialmente menzionato senza apparire in Marvel Premiere n. 5 (Novembre 1972), scritto da Gardner F. Fox e disegnato da Irv Wesley; quindi appare in scena compiutamente in Marvel Premiere n. 10 (Settembre 1973), scritto da Steve Englehart e disegnato da Frank Brunner. È uno dei più pericolosi nemici di Doctor Strange. E’ anche uno dei demoni multidimensionali più potenti della Marvel fumettistica, ed è in grado di alterare la realtà, di mutare la propria forma, di teletrasportarsi e di proiettare energia.

Ovviamente al momento non ci sono conferme a questo rumor, quindi prendetelo con le pinze in attesa di una conferma ufficiale dai siti più importanti del settore o dallo studio stesso.

Doctor Strange: In The Multiverse Of Madness!

Doctor Strange: In the Multiverse of Madness è il secondo film della saga su Doctor Strange, lo stregone interpretato da Benedict Cumberbatch e prodotto dai Marvel Studios. Il film fa parte della cosiddetta Fase 4 del Marvel Cinematic Universe e sarà collegato a Spider-Man: No Way Home con Tom Holland.

Al nuovo film di Doctor Strange come già detto in precedenza è collegata a sua volta la serie tv WandaVision, disponibile sulla piattaforma streaming Disney+. Mentre la presenza di Wanda in Doctor Strange è certa, è tutto da confermare gli altri attori che sono presenti nel cast finora.

