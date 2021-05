Sulla piattaforma di streaming Disney+ si è conclusa The Falcon and The Winter Soldier, prodotta dai Marvel Studios e incentrato su Sam Wilson/Falcon (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan) che porterà avanti l’eredità di Captain America nel Marvel Cinematic Universe dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Emily VanCamp parla della scena di Civil War!

Dopo la messa in onda dell’ultimo episodio di The Falcon And The Winter Soldier, Emily VanCamp è stata intervistata riguardo al suo bacio con Chris Evans nel Film Captain America: Civil War, spiegando che forse è stato esagerato:

“Ti fidi e speri che alla fine tutto abbia un senso. Ho avuto alcuni momenti in cui mi sono chiesta: ‘Stiamo andando troppo oltre con questo? Non dovrebbe essere più un momento amichevole?’ Non credo che sia colpa di nessuno se non ha funzionato del tutto in termini di storia. Non credo che qualcuno sapesse dove fosse diretto o cosa avremmo fatto in quel momento. È stato un momento dolce così com’era. “

La scena, che comunque era tenera, non ha avuto alcun peso sul futuro del franchise. Infatti Emily VanCamp ha continuato la domanda toccando quel sentimento:

“È difficile rispondere perché non vuoi dire, ‘Beh, è ​​stato un momento terribile e non aveva alcun senso’, perché tutti hanno fatto del loro meglio in quel momento, davvero. “

In passato l’attrice si era anche espressa in merito a questa scena, spiegando:

Siamo rimasti tutti sorpresi, ma abbiamo fatto del nostro meglio. Una delle cose migliori uscite da quella scena è la dinamica incredibile tra Sam e Bucky.

The Falcon And The Winter Soldier – di cosa parla?

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Sam Wilson/Falcon e Bucky Barnes/Winter Soldier uniscono le forze in un’avventura globale che mette alla prova le loro abilità e la loro pazienza in The Falcon And The Winter Soldier dei Marvel Studios. La serie è diretta da Kari Skogland; Mentre Malcolm Spellman è lo Showrunner.

The Falcon And The Winter Soldier è composta da sei episodi. E nel cast principale troviamo, oltre a Mackie e Stan, anche Emily VanCamp (Sharon Carter / Agente 13), Daniel Bruhl (Barone Zemo), Danny Ramirez, Wyatt Russell (John Walker / U.S. Agent), Erin Kellyman (Karli Morgenthau/Flag Smasher), Georges St. Pierre (Batroc il Saltatore),Desmond Chiam, Miki Ishikawa, Elijah Richardson,Adepero Oduye, Danny Ramirez, Noah Mills e Carl Lumbly.

