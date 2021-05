Castlevania Stagione 4 sta per debuttare in esclusiva su Netflix e il profilo Twitter ufficiale Netflix Geeked ha presentato i nuovi personaggi che vedremo in azione nel corso della stagione, accompagnati dai rispettivi doppiatori originali.

Malcolm McDowell interpreta Varney:

Titus Welliver interpreta Ratko:

Marsha Thomason interpreta Greta:

Toks Olagundoye interpreta Zamfir:

Matthew Waterson interpreta Dragan:

Christine Adams interpreta L’Alchimista:

Castlevania – la serie animata

Castlevania Stagione 4 prosegue la trasposizione animata basata principalmente sul terzo capitolo (Dracula’s Curse) della serie di videogame di Konami.

È realizzata da Powerhouse Animation (Seis Manos, Blood of Zeus) e Frederator Studios (Adventure Time: Distant Lands) sotto la direzione di Samuel Deats.

È scritta da Warren Ellis (La Tomba di Batman, Injection, Trees) con la produzione esecutiva di Warren Ellis, Kevin Kolde, Fred Seibert e Adi Shankar.

La serie ha debuttato il 7 Luglio 2017 con una prima stagione in 4 episodi; la seconda, di 8, è arrivata il 26 Ottobre 2018; la terza stagione si compone di 10 episodi ed è disponibile dal 5 Marzo 2020.

Netflix descrive così la serie:

Un cacciatore di vampiri cerca di proteggere la città da un esercito di bestie ultraterrene sotto il controllo di Dracula. Ispirata alla classica serie di videogiochi.

Se la stagione 4 sarà l’ultima della serie, Netflix starebbe valutando di realizzare un’altra serie basata sullo stesso universo, ma con personaggi differenti e senza l’apporto creativo di Warren Ellis, probabilmente a causa delle accuse di molestie in cui si è trovato coinvolto.

Aspettando Castlevania Stagione 4

In attesa di guardare gli episodi della quarta stagione possiamo giocare ai classici della serie, sia su PC, sia su console grazie a Castlevania Anniversary Collection:

Rilasciata come parte delle celebrazioni per il 50° anniversario di Konami, la raccolta consente di rivivere questi classici senza tempo che hanno contribuito a definire il genere dei giochi di piattaforme. Dal clan dei Belmont alla loro lunga stirpe e i vari alleati, la Castlevania Anniversary Collection è il miglior modo per scoprire o riscoprire il mondo di Castlevania e affrontare Dracula!

Acquista il vinile della colonna sonora