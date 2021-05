Captain Tsubasa, la più recente trasposizione anime del manga cult di Yoichi Takahashi edito da Edizioni Star Comics in Italia, sta per essere riproposto da Italia 1.

La nuova messa in onda della serie anime inizierà Sabato 8 Maggio 2021 alle 8:50 circa con due episodi; la Domenica verranno trasmessi tre episodi dalle ore 8:00.

Le vicende di Tsubasa saranno precedute da quelle di Mila e Shiro, due cuori nella pallavolo.

A proposito di Captain Tsubasa

Captain Tsubasa è diretto da Toshiyuki Kato (Le Bizzarre Avventure di JoJo: Diamond Is Unbreakable, Full Moon O Sagashite) presso lo studio David Production (Fire Force, Cells at Work!) su sceneggiature coordinate da Atsuhiro Tomioka (Inazuma Eleven, Pokémon XY).

Hajime Watanabe (Ginga e Kickoff!!, School Rumble) ha curato il character design e la direzione generale dell’animazione; Hayato Matsuo (Hellsing Ultimate, Le Bizzarre Avventure di JoJo, The World God Only Knows) ha composto la colonna sonora.

In Giappone il nuovo Captain Tsubasa è andato in onda per 52 episodi tra l’Aprile 2018 e l’Aprile 2019.

In Italia i primi 28 episodi (l’arco narrativo delle elementari) sono andati in onda sulle reti Mediaset e diffusi in streaming su Mediaset Play per la prima volta tra Dicembre 2019 e Febbraio 2020.

La storia parla di un ragazzino giapponese, Tsubasa Ozora il cui obiettivo è vincere il Campionato mondiale di calcio. Figlio di un capitano di navi e di una casalinga, Tsubasa si trasferisce quando sta per iniziare l’ultimo anno delle elementari nella città di Fujisawa, dove decide di iscriversi alla scuola pubblica Nankatsu, e non, come inizialmente previsto, alla privata Shutetsu.

Tutta la serie, episodi inediti inclusi, sono già disponibili in home video su DVD e Blu-ray Disc editi da Anime Factory per un totale di quattro uscite.

Gli episodi dell’arco narrativo delle medie sono stati pubblicati lo scorso Aprile:

Captain Tsubasa 2018 Il pallone è mio amico! La serie sportiva più famosa di sempre arriva in una nuova e inedita versione, resa unica dall’utilizzo per la prima volta dei nomi originali così da garantire la massima fedeltà. Scopri Holly e Benji come fosse la prima volta e rivivi le loro avvincenti e immortali sfide, condite da avversari agguerriti e alleati determinanti. I volumi 1 e 2 presentano il mitico “torneo delle elementari” e i volumi 3 e 4 l’inedito “torneo delle medie”, i cui episodi non sono stati MAI TRASMESSI IN TV!

Acquista il Volume 3 in Blu-ray